Güçlü saçlar için

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Saçlarınızdan kışın yorgunluğunu Schwarzkopf Professional’ın geliştirdiği yeni BC Fibre Force serisi ile atabilirsiniz.

Yeni BC Fibre Force, yoğun işlemden aşırı şekilde yorulmuş ve erozyona uğramış saçlara ikinci bir şans veriyor. BC Fibre Force, yoğun işlemden fazlaca erozyona uğramış saçları bile yeniden yapılandırıyor, güçlendiriyor, uygulamadan on hafta sonra saçı mükemmel güç ve direnç seviyesine getiriyor.

Yeni BC Fibre Force ile kuaförler şimdi müşterilerine yıpranmış saçlar için mükemmel bir onarıcı bakım sunuyor. Dileyenler evde de yeni ürünü saçlarına uygulayabiliyor. Ürün serisinde şampuan, sprey krem, kür ve salon kullanımına özel keratin dolgu kürü bulunuyor. Seride bulunan ürünlerin tüm saç tip ve yapılarına uygun olması onu müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veren mükemmel bir kür haline getiriyor.

BC FIBRE FORCE ŞAMPUAN: 55 TL

BC FIBRE FORCE SPREY KREM: 84 TL

BC FIBRE FORCE GÜÇLENDİRİCİ KÜR: 110TL

BC FIBRE FORCE KERATİN DOLGU MİKRO İNFÜZYON: Salon bakımı için Schwarzkopf Professional iş ortağı salonlarına danışabilirsiniz.





