Güzellik dünyasının beyaz perde ile flörtü

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Hollywood ile güzellik endüstrisi her zaman birbirini destekledi ve bu iş birliği beyazperdenin dışında pek çok alanda varlığını hissettirdi. Saç kesimlerinden makyaj trendlerine, modadan masumiyet algısına kadar pek çok alan sinemanın kitleler üzerindeki hipnotize edici etkisinden fazlasıyla yararlanıyor.

‘FrIends’ dizisinin ortalığı kasıp kavurduğu 90’lı yıllarda milyonlarca kadın saçlarını JennIfer AnIston gibi kestirdi. ‘Rachel’ karakterinin saçı tüm zamanların en popüler saç modellerinden biri oldu. Bir dönem saçlarıyla kadınlara ilham kaynağı olan yıldızlardan biri de kuşkusuz Meg Ryan’dı. Aynı anda hem sevimli hem de çekici bir kadın olabileceğinizin canlı kanıtı gibiydi. Bu sarı ve kısa saçlar, uzun süre popülerliğini korudu. ‘Charlie’nin Melekleri’ dizisiyle tanıyıp herkesin hayranlıkla izlediği Farrah Fawcett, dışa doğru fönlenmiş, kat kat kesilmiş sarı saçlarıyla tam anlamıyla fenomen oldu. O güne kadar hiç kimse bir Hollywood yıldızını bu kadar benimsememişti… Fawcett’ın saç şekli günümüzde bile hala en sevilen modeller arasında. Şüphesiz yaşayan en büyük sinema dehalarından Roman Polanski’nin 1968 tarihli ‘Rosemary’s Baby (Rosemary’nin Bebeği) filminde yeni evli, hamile bir kadını canlandıran Mia Farrow, kısacık kesilmiş saçlarıyla bir anda gündeme bomba gibi oturdu. Binlerce kadın saçlarını Farrow gibi kestirmek için kuaför salonlarına koştu. Polanski, çekimler sırasında Charles Manson ve çetesinin filmi çekmemesi yolundaki tehditlerine pabuç bırakmadı ama çete, Polanski’nin o dönem hamile olan manken eşini öldürdü. ‘Rosemary’nin Bebeği’ elbette bir başyapıttı, sonunda Polanski’ye bir eş ve doğmamış bir çocuğa mal oldu ama ve Farrow’a beklediği popülerliği kazandırdı.



