Ümmühan Çelikel kimdir?
"26 yaşındayım ve hemşireyim. ummuhancelikel.com makyaj ve güzellik blog’unun sahibiyim. Birçok kadın gibi ben de makyaj ve güzellikle uzun zamandır ilgileniyorum, ürünleri deniyorum, araştırıyorum, neyin yararlı olup olmadığına karar veriyorum ve bunların birikimini yazıya dökmek istedim. Blog’um makyaj örnekleri, ürün incelemeleri, güzellik ve bakım uygulamaları üzerine. Blog açma nedenim kadınların birçoğunun doğru bildiği aslında yanlış olan uygulama ve bakım ürünlerini doğru ve sağlıklı şekilde onlara aktarmak. Deneyimlerimi ve sağlıklı güzellik sırlarını paylaşmayı seviyorum. Blog yazmak çalışan bir kadın olarak bana çok iyi geliyor. Kadınlar yazılarımdan fayda görüp olumlu yorumlarını benimle paylaştıkları zaman çok mutlu oluyorum."
Makyaj çantamın olmazsa olmazları
• İnce yapılı orta kapatıcı bir fondöten ya da renkli nemlendirici mutlaka çantamda olur. Mac Face and Body fondöteni ve Nars renkli nemlendirici favori ürünlerim.
• Hem makyajımı sabitlemek hem de karma cildim olduğu için gün içindeki parlamayı önlemek için içinde minik ışıltıları olan Dior’un transparan pudrasını çantamdan hiç çıkarmıyorum. Makyajı sabitlerken çok güzel bir ışıltı veriyor cilde.
• Göz altımda ve cildimdeki lekeleri kapatmak içinse Estee Lauder in Double Wear kapatıcısını tercih ediyorum.
• Bronzer kullanmayı çok seviyorum özellikle benim gibi açık tenli kişilerde yüz hatlarını şekillendirmek için çok güzel bir ürün. Benim çantamdaki ürün ise Mac’in Aphrodite’s Shell isimli harika bronzer’ı, bu ürünü kullanım kolaylığı açısından hem bronzer hem de far olarak kullanıyorum, çok sevdiğim ürünler arasında.
• Allık genelde taşımıyorum ancak siz cildinize en çok yakışan renkte bir allığı alabilirsiniz.
• Toz farlar yerine krem farları tercih ediyorum. Uygulaması ve pratik olması açısından Maybelline Color Tattoo’lardan On and on bronze rengini çok severek kullanıyorum.
• Makyaj çantanızda mutlaka bir maskara olsun, gün içinde neler olacağı belli olmaz diyerek... Benim bu aralar en çok kullandığım maskara Gratis mağazalarına yeni gelen Gosh’un maskarası. Kirpikleri çok güzel uzatıyor ve hacim veriyor.
• Eyeliner ya da kalem isteğe göre değişebilir, ben her zaman uygulaması kolay, akmayan, yumuşak bir kahverengi kalem taşırım çantamda. Bu aralar en çok Rimmel London Kohl Kajal kalemlerinden kahverengi olanı kullanıyorum.
• Ruj veya lipgloss’la makyajı bitiriyorum. Bunun için de bence çantanızda nude tonlarında bir ruj olmalı. Önerim Mac Kinda Sexy. İsterseniz kırmızı ya da koyu renkli bir ruj da olabilir.
• Makyaj temizleme mendili, hata yapma olasılığına karşın yanımda olur. Toz ürünleri uygulamak için de çok amaçlı kullanıma uygun bir fırça almanız makyajınızı daha da kusursuz yapar. Siz de anında güzel görünmek istiyorsanız makyaj çantanızda olması gereken ürünleri en çok kullandığınız ve size yakıştığını düşündüğünüz ürünlerden seçmelisiniz. Makyaj çantası kişinin kullanımına veya nasıl bir makyaj yapacağına göre değişebilir ama en demirbaş ürünler fondöten, maskara, ruj. Bu üç ürünle bile makyajınızı yapabilirsiniz.
Saç bakımının sırları
Saçlarımız güzelse o gün kendimizi daha da güzel hissederiz. Bunun için saç bakımının önemi büyük. Benim sağlıklı ve parlak saçlar için önerilerim şunlar:
• Mutlaka saç tipinize uygun şampuan kullanın.
• Saçlarım yağlı olduğu için hem yağlanmayı geciktirecek hem de hacim verecek şampuanları tercih ediyorum ve son zamanlardaki favorim Milk Shake’in nane özlü ferahlatıcı şampuanı.
• Şampuan sonrası mutlaka saç kremi veya maskesi kullanmanızı öneririm. Ben her yıkamada saç maskesini tercih ediyorum çünkü saçlarımdaki ombre boyadan dolayı saç uçlarım kuru ve saç maskeleri saç uçlarıma çok iyi geliyor. Maskeler bekleme s��resince saça bakım yapar ve nem verir. Bunun için iki önerim var: İlki kuru saçlar için Phyto’nun Phytojoba isimli kuru saçlar için olan yoğun nemlendirici maskesi; ikincisi ise boyalı yıpranmış saçlar için Urban Care Intense&Keratin saç maskesi. Her iki ürün de saçlara çok iyi bakım yapıyor.
• Yıkama sonrası nemli saçlarıma hem bakım yapan hem de parlaklık veren durulanmayan ürünler uyguluyorum. Benim kullandıklarım Kerastase Elixir Ultime kuru yağ ve Loreal Elseve’in mucizevi kuru yağı. İki ürünü de çok başarılı buluyorum, saçları yağlandırmıyorlar.
• Saçlarımı acelem yoksa kendi halinde kurumaya bırakıyorum ama kısa zamanım varsa da saç kurutma makinesinin en düşük ısı ayarında kurutuyorum.
• Saçlarım hafif dalgalı, bunları daha çok belirginleştirmek için maşa yerine bigudi tercih ediyorum. Daha çok Milk Shake’in Whipped Cream nemlendirici köpüğünü kullanıyorum. Bu ürünetam anlamıyla hayranım, çok güzel kokuyor, saçlarımı nemlendiriyor, dalgalarımın şeklini de koruyor.
• Saçlarımın daha çok parlak görünmesini istediğim zamanlar John Frieda’nın Shine Glossing Mist yağsız parlaklık verici spreyini kullanıyorum.
• Saçlarım ince telli olduğu için hacmi çabuk sönüyor. İşte bu zamanlarda da favori ürünüm kuru şampuanlar. Çantamda mutlaka küçük boy kuru şampuan olur. Saçlarımı hem hacimlendiriyor hem de yağlı görüntüsünü alıyor. Favori ürünlerim Sephora’da satılan Batise kuru şampuanları… Elidor’un boyalı saçlar için olan kuru şampuanı da gayet güzel!
• Haftalık yaptığım saç bakımlarında yıkama öncesi Hindistan cevizi yağını bütün saçlarıma uyguluyorum, bu yağ saç tellerini güçlendiriyor ve harika bir parlaklık veriyor.
• Saç uçlarıma olgunlaşmış avokadoyu püre haline getirip uyguluyorum. Avokado saçları harika nemlendiriyor, bakım yapıyor.
• Saç derime uyguladığım bitkisel yağları ise daha çok saçlarımı daha hızlı uzatmak için kullanıyorum ve dönem dönem olan saç dökülmesini önlemek için… Bunun için de içeriğinde sinemaki, baobab ve propolis yağlarının olduğu bakım yağlarını tercih ediyorum.