Hedef: Yıpranmış saçlar

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Saçlarınıza ipeksi bir yumuşaklık kazandırın.

Kimyasal uygulamalar ve dış etkenler nedeniyle kırılmış, yıpranmış, ışıltısını ve elastikiyetini kaybetmiş saçlar için geliştirilmiş Phytokératine şampuan ve Phtyokératine ısıya karşı koruyucu sprey saçlarınızı yeniden yapılandırmayı hedefliyor. Şampuan, içerdiği bitkisel keratin sayesinde saçın yapısının onarılmasını sağlarken aynı zamanda içeriğindeki hyaluronik asit sayesinde saçın nemini en iyi seviyede tutmaya yardımcı oluyor. Sprey ise yapısındaki seramidlerle saçı sakinleştiriyor ve saçlarınıza ipeksi bir yumuşaklık kazandırıyor.