Pantene’in saça hücresel düzeyde nüfuz eden Histidin içeren saç bakım kremi formülü, saça derinden etki ederek saçın doğal gücünü korumasına yardımcı oluyor.

Araştırmalar, saç dokusundaki mineral birikiminin, güçlü ve sağlıklı görünüme sahip dokuları olan bir saça kıyasla kusurlu bir görünüme sebep olduğunu gösteriyor. Saçın içindeki bu mineral birikimi arttıkça saç parlaklığını, dokusunu ve nihayetinde sağlıklı ve güzel görünümünü kaybediyor. Saçları içten dışa güçlendirecek bir çözüm arayışına giren Pantene, saç bakım kremlerinin formülüne eklenen Histidin ile mineral birikimini azaltarak saça güç vermek için formülün derinlemesine nüfuz etmesini sağladı. Pantene’in yeni saç bakım kremleri, yalnızca görünen yıpranmayı gizlemek yerine saçları içten dışa sağlıklı görünen bir hale getiriyor ve saçın en güzel halini ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor.





P&G Beauty Saç Stilisti Önder Tiryaki; “Kadınlar her zaman güzel ve sağlıklı görünen saçlara sahip olmak istiyor ancak güçlü saçlar için derinlemesine bakım gerekiyor. Pantene’in her bir saç telini koruyan saç bakım teknolojisi Histidin ile saçlar daha güçlü, daha parlak ve sağlıklı görünüyor. Böylelikle kadınlar saçlarında yeni saç trendlerini denemekten korkmuyor” diyor.

Histidin nedir?