İçinizdeki kuaförü keşfedin

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Fazla mı tembelsiniz? O zaman bir kuaföre gidin ama yazımızı okuyunca pişman olmayın. Çünkü bu tüyolarla, içinizdeki kuaförü keşfedeceksiniz.

1. İŞE DUŞLA BAŞLAYIN

Saçlarınız yıkanırken hırpalanır, karışır ve sonra düzleştirmesi daha zorlaşır. Yıkama sonrası derinlemesine bakım yapan bir saç kremi kullanın. Böylece normal saç kremlerinden daha düzgün saçlara sahip olursunuz. Banyo sonrası saç açıcı ve nem verici sprey ürünleri deneyin.



2. KAĞIT HAVLUYLA KURULAYIN

Evet yumuşacık, renkli ve geleneksel ama pamuklu havlu yerine kağıt havlu kullanın. Çünkü kağıt havlu, normal havluya göre saça daha az zarar verir, saçınız daha az elektriklenir. Üstelik normal havludan iki kat daha fazla su emer.



3. ŞİMDİ MOLA ZAMANI

Biraz mola verin. Bir kahve için. Haberleri izleyin. Bulmaca çözün. Kısacası duştan çıkar çıkmaz saç kurutma makinenizi kullanmak dışında istediğinizi yapın. Saçın yüzde 80’inin kurumasını bekleyin. Çünkü ıslakken saça şekil vermek zordur. Aceleyle yapılan her şey saça zarar verir.



4. SAÇA UYGUN ÜRÜN KULLANIN

Isıya karşı koruyucu spreyler aynı zamanda elektriklenmeyi azaltır. Sprey saça eşit şekilde dağılır. Krem ve saç serumları gibi kullanım sonrası da taramanız gerekmez. Sert tutuş sağlayan saç köpüklerinden ve jölelerden uzak durun. Saçı kurumadan sertleştirdiği için şekil vermeniz daha zor olur. Yumuşak tutuşlu olanları seçin.



