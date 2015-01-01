Kakül saçın daha bakımlı, yaşın daha genç görünmesini sağlıyor. Son yıllarda yükselişe geçen kakül trendi ünlülerin de radarında!
Siz de "kakül kestirsem mi?" diye düşünüyorsanız, önce önerilere, sonra da "ünlülerin kaküllü saç modelleri"
galerisine göz atın!
BUNLARI UNUTMAYIN!
Kahküllerinizin doğru uzunlukta olması için, her iki ya da üç haftada bir kesmeniz veya kestirmeniz gerekli!
Oval yüz şekline sahipeniz kakülün size çok yakışacağı kesin, yuvarlak yüz şekline sahipseniz küt bir kakül kesiminden uzak durun.
Yüzünüz kareyse çok kısa kakülleri tercih etmeyin!