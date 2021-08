Kepeği doğal olarak tedavi etmek için 14 ev yapımı kür tarifi

Kepek, tıbbi olarak sebore olarak da bilinir ve bu durum, öncelikle zayıf saç tarama, stres ve kuru cilt nedeniyle saç derinizi zayıflatır. Şimdi soru şu, buna nasıl bir son verebiliriz? İşte yanıtı...

KEPEK NASIL GEÇER?

Artık kepeğin birincil nedenine değindiğimize göre, bu duruma nasıl son verebileceğimize geçelim. Durumun şiddetli olmaması koşuluyla, evdeki çözümler kepek tedavisinde iyi sonuç verebilir. Kepek şiddetliyse, bu sorunu çözmeye yardımcı olabilecek tıbbi tedavi almanız önerilir. Bazen kullandığınız şampuanlar hiçbir işe yaramaz ve o zaman bu durumu tedavi etmek için tıbbi tedaviye ihtiyacınız olur.

KEPEK NEDENLERİ

Saç derinizde Malassezia adı verilen bir mantar türü büyümeye başladığında kepek oluşur. Bununla birlikte, bu saç derisine zarar verir ve ciddi kuruluğa neden olur. Saç derinizin daha fazla yağ üretmeye başladığı ve sonuç olarak kepeklerin saçınızda yapışkan ve yağlı olduğu başka bir kepek türü daha vardır. İşte kepeğin başlıca nedenlerinden bazıları.

Fazla saçı tarama ve saç yıkama

Sürekli şampuan kullanmamak

Stres ve her türlü akıl hastalığı

Parkinson hastalığı

Artık kepeğin başlıca nedenlerini bildiğinize göre, herhangi bir tıbbi tedavi olmadan ve bazı basit evdeki çözümleri izleyerek ondan nasıl kurtulacağımızı anlayalım.

KEPEĞİ TEDAVİ ETMEK İÇİN EV ÇÖZÜMLERİ

Elma sirkesi

Hint kınası

Limonlu Hindistan Cevizi Yağı

Çemen Tohumu

Lor

Neem Suyu

Portakal Kabuğu

Sirke

Yumurta Sarısı

Yeşil Çay

Fesleğen Yaprakları

Zeytinyağı

Elma Sirkesi ile Muz

Sarımsak

Günlük olarak kullanabileceğiniz birçok ev yapımı kürler vardır ve bu kepekten kalıcı olarak kurtulmanıza yardımcı olabilirler. Ancak tüm bunları yapabilmek için belirli malzemeleri hazırlamanız ve hepsini uygun bir şekilde karıştırmanız gerekir. İşte kepekten tamamen kurtulmanıza yardımcı olacak ev ilaçlarının bir listesi.

ELMA SİRKESİ (ACV)

Kepeği evde tedavi etmek, bileşenlerin karıştırılması gereken bir yöntem gerektirir. Tüm malzemeleri doğru şekilde karıştırdıktan sonra uygulamaya geçebilirsiniz. ACV'nin şiddetli kepek tedavisi için en iyi doğal ilaçlardan biri olduğu söylenir. Bununla birlikte, macunu hazırlamanız gereken önceden belirlenmiş bir yol vardır. Elma sirkesi hazırlamak için bilmeniz gereken bazı kolay adımlar.

Elma Sirkesi Hazırlanışı:

Suya eşit parçalar halinde elma sirkesi ekleyin ve bir kenarda bekletin.

Saçınızı yıkadıktan sonra karışımı ıslak saçınıza uygulayın.

Karışımla saçınıza nazikçe masaj yapın

15 dakika kurumaya bırakın ve ardından durulayın.

Not: Bunu her tepe duşu aldığınızda yapabilirsiniz. Ayrıca elma sirkesini saçınıza aşırı derecede kullanamayacağınızı ve bunun her gün uygulamayacağınız anlamına geldiğini unutmayın. İki günde bir, bu evde kullanılan çözümü kepekle savaşmak için kullanmanın en iyi yoludur.

HİNT KINASI

Hint kınası kullanarak kepeği tedavi edebilirsiniz. Hint kınası saçınızda iyi çalışır ve yumuşatır. İşte saçınız için Hint kınası karışımını nasıl hazırlayacağınız.

Hint Kınası Hazırlanışı:

Hint kınasının doğru şekilde hazırlanması gerekiyor ve bu karışımın hazırlanması gereken önceden belirlenmiş bir yolu var.

İlk olarak hint kınasını biraz limon suyuyla karıştırın.

Bu macun kıvamına geldikten sonra karışımı 8 saat bir kenarda bekletin.

8 saat sonra saçınıza uygulayabilirsiniz.

İki saat saçınızda kurumasını bekleyin ve ardından yıkayabilirsiniz.

Not: Hint kınası doğaldır ve bu kepekten kolayca kurtulmanın basit bir yoludur.

LİMONLU HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağının saçınızı beslediği söylenir ve az miktarda limon suyuyla karıştırıldığında kepeği tedavi edebilir. Bu aynı zamanda, kendinize olan güveninizi aşağı çeken o küçük pullardan kurtulmak için evde yapabileceğiniz kolay bir çözümdür. Bu basit ipuçlarını izleyin ve kepekten kalıcı olarak kurtulun.

Limonlu Hindistan Cevizi Yağı Hazırlanışı:

Bu basit adımları izleyin ve kepekten hızla kurtulun:

Öncelikle 2 yemek kaşığı hindistancevizi yağını ısıtmanız ve bir miktar limon suyu karışımı ile eşit olarak karıştırmanız gerekir.

Bu yapıldıktan sonra, bunu saç derinize uygulayabilir ve saçınıza nazikçe masaj yapabilirsiniz.

Bu yapıldıktan sonra, 20 dakika bekletin ve ardından biraz şampuanla durulayın.

Not: Bu, saçınızdaki kepekten kurtulmanın en kolay yollarından biridir. Yukarıda sıralanan tüm prosedürlerin belirtilen şekilde takip edilmesi gerektiğini unutmamalısınız.

ÇEMEN TOHUMU

Çemen otu tohumları kepek için önleyici bir tedavi olarak kullanılır. Methi tohumları olarak da bilinen bu prosedürün mümkün olan en doğru şekilde takip edilmesi gerekir.

Çemen Tohumunun Hazırlanışı:

Çemen otunun düşük kan şekerinden muzdarip insanlara fayda sağladığı ve anneler için testosteron ve ayrıca süt üretimini artırdığı söylenir. Çemen otunun kolesterol seviyelerini düzenlemek gibi birçok faydası vardır ve iştahınızı kontrol altında tutar. Kepekten kurtulmak için çemen tohumu hazırlarken aklınızda bulundurmanız gereken bazı basit ipuçları.

İlk olarak, küçük bir kase suya biraz çemen otu tohumu koymanız ve bir gece boyunca ıslanmasına izin vermeniz gerekir.

Sabah uyandığınızda tohumları ezerek macun kıvamında bir madde haline getirdiğinizden emin olun. Daha sonra macuna biraz limon suyu ekleyin ve iyice karıştırın.

Macun haline geldikten sonra, saç derinize ve saçınıza uygulayın ve 30 dakika kurumaya bırakın.

Bu işlemden sonra saçınızı şampuanla yıkayabilir ve saçınızın kurumasını sağlayabilirsiniz.

LOR

Evde kepek tedavisi için evde uygulayacağınız bir çareyi takip etmek zor bir iş olabilir, özellikle lor işi çok dağınık hale getirir. Saçınıza uygulanan lor, kepek tedavisinde oldukça etkilidir.

Kepek Tedavisi İçin Lor Hazırlanışı:

İşte kepeği lor kullanarak iyileştirmenin bazı kolay ipuçları:

İlk başta, saç deriniz de dahil olmak üzere saçınıza biraz lor uygulamanız gerekir.

Bir saat kadar kurumasını bekleyin.

Biraz şampuanla bir saat içinde duruladığınızdan emin olun.

NEEM SUYU

Neem kepek için çok iyi bir tedavidir ve çoğu şampuanda ana bileşenlerden biri olarak bulunur. Neem suyunu saçınıza uygulama yöntemi, saçınıza lor sürülmüş gibi dağınık yapmaz.

Neem Suyu Hazırlanışı:

İşte neem suyu karışımını saçınıza uygulamadan önce nasıl hazırlayacağınız ve bu kepek tedavisine yardımcı olacaktır.

Öncelikle kalın bir macun oluşana kadar biraz neem yaprağı ezmeniz gerekir.

Daha sonra bu macunu saç derinize ve saçınıza sürmeniz ve en az 10 dakika kurumasını beklemeniz gerekir.

Bu yapıldıktan sonra, biraz su ile yıkayabilirsiniz.

PORTAKAL KABUĞU

Portakal kabuğunun evde kepek tedavisi için çok iyi bir çare olduğu söylenir. Ancak bu karışımı nasıl hazırlamanız gerektiğini aklınızda bulundurmalısınız.

Portakal Kabuğunun Hazırlanışı:

Portakal kabuğunun vücudunuz için iyi olan kalsiyum, magnezyum, A vitamini ve diyet lifleri içerdiği söylenir. Ancak konu saçınıza ve kepek tedavisine gelince, portakal kabuğunun aşağıdaki şekilde yapılması ve kepekten kurtulmak için saç derinize ve saçınıza uygulanması gerekir. İşte kepekten kurtulmak için izlemeniz gereken ipuçları.

Portakal kabuğunu alın ve üzerine biraz limon suyu sıkın.

Bunların hepsini bir öğütücüye ekleyin ve macun haline gelene kadar ezin.

Daha sonra macunu saç derinize uygulayın ve 30 dakika kurumasını bekleyin.

Bu yapıldıktan sonra, kepek önleyici şampuanla yıkayabilirsiniz.

Not: Yukarıda sıralanan tüm prosedürleri haftada en az üç kez uygulayabilirsiniz ve bu, evde kepekten kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

SİRKE

Sirke, kötü mantarı öldürebilecek tıbbi özelliklere sahiptir ve bu, kepekten kolay yoldan kurtulmanın kolay bir çaresi olarak görülebilir. Bu aynı zamanda kafa derisinde akne ve kaşıntı gibi ciltle ilgili çeşitli sorunların tedavisinde de yardımcı olur.

Sirke Hazırlanışı:

Kepekten kurtulmak için sirke karışımı hazırlarken aklınızda bulundurmanız gereken bazı kolay adımlar.

Öncelikle ana malzeme olarak 2 su bardağı sirke ve 1 su bardağı suya ihtiyacınız olacak.

Ardından iki bardak sirkeyi kaynatıp soğuması için bir kenarda bekletmelisiniz.

Ardından sekizde bir bardak suyu sirkeyle karıştırın.

Bu yapıldıktan sonra, saç derinizi temizlemek için bunu kullanabilir ve şampuanla durulayabilirsiniz.

Not: Bunu genellikle sabahları saçınıza şampuan uygulamadan önce yapmanız gerekecektir. Sirke kuruluğu azaltacak ve karşılaştığınız kaşıntıyı giderecektir.

YUMURTA SARISI

Yumurta sarısı, kepek tedavisinde ana vitamin olan biotin içerir. Yumurta sarısı saçlarınız için daha sağlıklı hale getirebilecek saç kremi görevi görebilir.

Yumurta Sarısının Hazırlanışı:

Yumurta sarısını hazırlamak için sarıyı çevreleyen beyaz tabakayı çıkarmanız gerekir. Her zaman sarının, onu çevreleyen beyaz tabakadan daha faydalı olduğunu unutmayın. İşte yumurta sarısı yaparken izlemeniz gereken bazı basit adımlar.

Öncelikle saçınızı ve saç derinizi kuru tutmanız ve ardından saçınıza sarısı sürmeniz gerekir.

Sarısı sürmeyi bitirdikten sonra, saçınızı bir saat boyunca plastik bir torba ile örtmeniz gerekecektir.

Şampuan kullanarak saçınızı nazikçe yıkayın. Bazen kötü kokuyu gidermek için saçınızı iki kez yıkamanız gerekecek.

Not: Kepek için bu tedaviyi sabahları banyo yaparken veya banyo yaparken istediğiniz zaman uygulayabilirsiniz. Her zaman haftada sadece üç kez takip edilmesi gerektiğini unutmayın.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay birçok mantar önleyici özellik içerir ve saç derinizin sağlığını iyileştirebilen bir antioksidandır. Kepek tedavisi için ihtiyacınız olan tek şey, saç derinize biraz soğutulmuş yeşil çay uygulamaktır ve aradaki farka şahit olabilirsiniz.

Yeşil Çayın Hazırlanışı:

Öncelikle, malzemelerinizin büyük bir kısmı olarak 2 yeşil çay poşetine ve biraz sıcak suya ihtiyacınız olacak.

Daha sonra yeşil çay poşetini, kaynatma içinde eriyene kadar 20 dakika boyunca sıcak suya koymanız ve ardından soğumaya bırakmanız gerekecektir.

Soğuduktan sonra yeşil çayı saç derinize uygulayabilir ve 30 dakika kurumaya bırakabilirsiniz.

30 dakika sonra saçınızı suyla nazikçe durulayın.

Not: Bunu sabahları banyo yaparken takip edebilirsiniz. Bu, kepekleri evde doğal olarak tedavi etmenin en kolay yollarından biridir.

FESLEĞEN YAPRAKLARI

Fesleğen yaprakları kepeği tedavi etmenin doğal yollarından biridir. Bunun nedeni, bu yaprakların sizi ağır kepeklerden kurtarabilecek mantar önleyici ve antibakteriyel özelliklere sahip olmasıdır. Bu yapraklar ayrıca saç derinizin güçlenmesine ve sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir.

Fesleğen Yaprağının Hazırlanışı:

İlk olarak, biraz fesleğen yaprağı, 2 çay kaşığı amla tozu ve sadece 2 çay kaşığı suya ihtiyacınız olacak.

Tüm bu malzemeleri birlikte karıştırın ve bu temiz bir macun oluşturacaktır.

Macun oluşturulduğunda, saç derinize nazikçe uygulayın ve 30 dakika kurumasını bekleyin.

30 dakika sonra saçınızı biraz su ile durulayın.

Not: Bunu günlük olarak takip etmeniz gerekiyor ve aradaki farka şahit olacaksınız. Bunu yaparak saçınızın gücü artacak ve bu da saç dökülmesini engellemeye yardımcı olacaktır.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı saçınıza çok iyi gelebilir. Tek yapmanız gereken saçınıza zeytinyağı sürmek ve bu saç derinizi güçlendirir.

Zeytinyağının Hazırlanışı:

Zeytin hazırlamak, kepekten kurtulmak için yapılması gereken önceden belirlenmiş bir format gerektirir. İşte kepekten kurtulmanın bazı kolay yolları:

Öncelikle saçınıza biraz zeytinyağı sürün.

10 dakika sonra saçınızı şampuanla nazikçe yıkayabilirsiniz.

Not: Bazı durumlarda yatmadan önce biraz zeytinyağı sürebilirsiniz. Başınızı bir havluyla sarın ve kalan yağı emmesine izin verin.

ELMA SİRKESİ VE MUZ

Muz ve elma sirkesi kepek tedavisi için iyi bir seçimdir. Bunun nedeni, muzların B vitaminleri açısından zengin olmasıdır ve bu, kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olur ve cildinizi sağlıklı tutar. Öte yandan elma sirkesi mantar ilacı ve mikrop öldürücü olarak bilinir ve bu kepek tedavisine yardımcı olur.

Elma Sirkesi ile Muz Hazırlanışı:

Malzemelerinizin büyük bir kısmı olarak, 2 bardak elma sirkesi ile 1 tam muz gerekir.

Malzemeleriniz hazır olduğunda, muzu soymanız ve küçük bir kaseye koymanız gerekecek. Bunun yanında biraz elma sirkesi de ekleyebilirsiniz.

Karışım tamamlandıktan sonra, mükemmel bir macun haline gelene kadar iyice karıştırdığınızdan emin olun.

Ardından macunu saçınıza uygulayın ve karışımı saç derinize nazikçe masaj yapın ve macunun saçınızı tamamen kapladığından emin olun.

20 dakika kurumasını bekleyin ve ardından saçınızı normal su ve biraz şampuanla durulayın.

Not: Vaktiniz varsa sabahın erken saatlerinde veya gece duş almadan önce bu yöntemi kullanabilirsiniz.

SARIMSAK

Sarımsak, kepeğe neden olan bazı tehlikeli mikropları ortadan kaldırma eğiliminde olan iyi bir mantar önleyici özellik kaynağına sahiptir.

Sarımsak Hazırlanışı:

İşte saçınıza sarımsak ezmesi uygularken aklınızda bulundurmanız gereken bazı basit ipuçları:

Başlangıçta, 1 yemek kaşığı bal ile birkaç diş sarımsağa ihtiyacınız olacak.

Tüm malzemeleri hazırladıktan sonra, pürüzsüz bir macun haline gelene kadar karıştırdığınızdan emin olun.

Ardından, macunu saç derinize uygulayın ve 15 dakika kurumasını bekleyin.

Bu yapıldıktan sonra saçınızı biraz şampuanla yıkadığınızdan emin olun.

Not: Kepekten kurtulmak için bu doğal yolu sabahları veya akşamları duştan önce kullanabilirsiniz. Sarımsak saçınızdaki kepekleri alacak kadar güçlüdür.