Kepek, güzelliğinize gölge düşürmesin
Kepek problemi mi yaşıyorsunuz?
Tresan, kepekli saçlar için geliştirdiği iki yeni ürünüyle kepek sorunu yaşayanların yüzünü güldürüyor. Tresan Antidandruff şampuan ve Tresan kayın ağacı özlü saç toniği
kepekten iz bırakmıyor. Şampuanın içeriğinde papatya, kediotu, civanperçemi, şerbetçiotu, melisa, rezene bitki ekstreleri, panthenol, antibakteriyel etkili ‘piroctone olamine’
bulunuyor. Düzenli kullanıldığında kafa derisinde yağ dengesini düzenleyip, kepek oluşumunu önlerken, saçlara canlılık ve yumuşaklık kazandırıyor. Kayın ağacı özlü saç
toniği, kafa derisinde kan dolaşımını uyarıp saçlara bakım sağlıyor. Canlılık, parlaklık ve yumuşaklık kazandırıyor. Kepek oluşumunu önlüyor, saç dökülmesinin azalmasına, saç
uzamasının uyarılmasına yardımcı oluyor.