Layd Diana'nın saçları neden kısaydı? İşte ikonik modelin öyküsü

Lady Diana’nın saç stilisti Sam McKnight, British Vogue'un "Vogue Visionaries" YouTube serisinin son bölümünde Diana ile çalışması ve ani bir şekilde karar verilen bu saç kesiminin güzellik tarihine girmesini anlattı.

McKnight, "Galler Prensesi ile ilk tanıştığımda bir çekimdeydi. Bu uzun bacaklı sarışın merdivenlerden zıplayarak indi ve elini uzatarak ve kendini tanıttı, gülümsedi ve hepimizi kendisine hayran bıraktı. Bu uzun bacaklı sarışın Prenses Diana idi" diyor.

British Vogue için yaptığı fotoğraf çekimi sırasında Diana hala 80ler boyunca kullandığı nispeten daha uzun saçlara sahipti. "Tacın altında kısa görünmesini sağladım. Biraz numara yaptım" diyor McKnight.

McKnight, çekimin güzel geçtiğini, çok güldüklerini ve Diana’nın çok eğlenceli olduğunu söylüyor:

"Günün sonunda 'Bir şey yap' desem saçıma ne yapardın?" dedi Diana. 'Her şeyi keserdim ve yeniden başlardım' dedim. Çünkü 90'ların başıydı ve o zamanlar çok sayıda şov ve kapak yaptığım birçok kızın saçları kısaydı. Biz 90'ların keskin, daha çift cinsiyetli, iş şıklığına doğru ilerliyorduk. “

"Peki, neden şimdi kesmiyorsun?" dedi Diana. Böylece saçını kestim ve asla geriye bakmadık.İşte o an Diana’nın ikonik saç kesimi doğdu.

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