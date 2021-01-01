The Crown izledikçe Prenses Diana hakkında zaten bildiğimiz bütün o stil ipuçlarını yeniden öğrenmek istediğinizi biliyoruz! Kuzu dsenli kazağından sweatshirt ve taytlarla yaptığı ve klasikleşen kombinlere kadar hala geçerli olan prenses onaylı stil formüllerini yeniden keşfedelim.

Blazer, jean ve çizme üçlüsü





Casual görünüm sıkıcı olmak zorunda değil. Sadece küçük stil oyunlarıyla farklı görünümler yaratabilirsiniz. Prenses Diana, son günlerde yeniden popüler olan jean pantolonun paçasını çizmelerin içine sokmayı keşfetmedi belki ama en güzel uygulayanlardan biriydi. Biraz 90’lar havası olan bu trendi en güncel isimler farklı alternatiflerle yeniden yorumluyor.

Sweatshirt ve biker tayt





Son yıllarda bu ikiliyi herkes çok severek uyguladı. Tabii crop toplarla biker tayt ikilisi özellikle iddialı görünmek isteyenlerin sık sık tercihi olsa da 80’lerden ilham alan sneaker, biker tayt ve sweatshirt üçlüsü trendleri henüz rakibine bırakmadı. Şimdi influencerların çoğunun favorisi olduğunu düşünürsek Diana için de ilk athleisure influencer’ı diyebiliriz.

Desenli kazaklar





Prenses Diana’nın giydiği kırmızı üzerine beyaz koyunlar ve bir de siyah koyunun olduğu meşhur kazak hala satılıyor. Tabii birebir aynısını giymek zorunda değilsiniz ancak bu sene evde ya da dışarıda konforu ön plana aldığımızdan beri desenli ve esprili kazaklara kesinlikle daha çok şans vermeliyiz.



