Mükemmel saçlar için adım adım!

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Tülin Şahin’den bir de önemli not var; saçınız stilinizi yansıtmalı…

Dolgun ve sağlıklı saçlarıyla kendine hayran bırakan Tülin Şahin, adım adım kusursuz saç tüyolarını bizimle paylaştı.

Kırık uçları ya da yıpranmış saçları hayata döndürmek mümkün mü?

Bu en sık sorulan sorulardan biridir. Genellikle cevap ‘hayır’dır. Fakat düzenli saç maskesi kullanarak kırıklarınızdan kurtulabilirsiniz. Benim favorim Toni&Guy Reconstruction onarıcı maske… İki-üç kullanımdan sonra bile farkı görebiliyorsunuz. Özellikle tatil dönüşü saçlarınıza maske uygulamayı ihmal etmeyin. Çünkü deniz, güneş ve rüzgar saçları kavuruyor.

İri dalgaların sırrı

İri dalgalı saç modelimi nasıl elde ettiğim çok soruluyor. İlk adım saçı doğru bir şekilde şampuanlamak. Eğer ilk adım doğru değilse fön de istediğiniz gibi olmaz. Saçlarınıza uygun bir şampuan seçmeye özen gösterin. Örneğin ince telli saçlara sahipseniz saç tipinize uygun şampuanla saç tellerinizi zamanla kalınlaştırabilirsiniz. Şampuanlamanın ardından saç diplerinize ve tüm saçınıza hacim veren bir köpük sürdükten sonra iri dalgalı bir fön için harekete geçebilirsiniz. Sondan bir önceki adım ise saç diplerinize yağ emici saç pudrası sıkabilirsiniz. Son olarak nemlendirici ve parlaklık veren sprey sonrası hacimli saçlarınızla dışarıya çıkmaya hazırsınız.



Vazgeçemediğim ürünler…

1. Vazgeçemediğim ürünleri sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle üç ürün olmazsa olmazlarımdan… Bir çekimden diğerine koşarken saçlarımı tekrar yıkatıp yaptırmaktansa

Toni&Guy’ın kuru şampuanını kullanmayı tercih ediyorum. Saç diplerime ve tüm saçıma sıkıyorum, saçlarım anında kuru temizleme yapılmış gibi oluyor. Diğer güzel yanı ise ürün, saçlara anında hacim kazandırıyor.

2. Çantamdaki diğer favori ürünüm ise parlaklık veren saç serumu. Özellikle yaz ayları boyunca denize girmeden önce ve denizden çıktıktan sonra mutlaka kullandığım ürünlerdendir. Özelliği, saçlarımı güneşin zararlı etkilerinden korumak ve saçlarıma parlaklık katmak... Aynı zamanda her fönden sonra ve gün içinde saçlarıma uygulayarak saçlarımın ışıltısını koruyorum.

3. Sanırım hepimiz plajda saçlarda oluşan doğal bukleleri çok seviyoruz. Hem doğal hem seksi göründüğü bir gerçek… Ama maalesef şehre dönünce bu saç modeliyle vedalaşmak zorunda kalıyoruz. Şimdi bu ıslak ve hacimli saçları şehre taşımak için size bir önerim var. Toni&Guy’ın deniz tuzu etkili saç spreyi sayesinde bir anda plajdan dönmüş gibi görünebilirsiniz. Islak saçlarınıza bu spreyi sıkarak saçlarınıza şekil vererek kurutun. Anında seksi plaj dalgalarına kavuşun.