Topuz bu yazın olmazsa olmazı. Cara Delevingne ve January Jones gibi topuz divaları bile sizi kıskansın istiyorsanız, tüyolarımıza buyurun.
KURU SAÇLAR
1- Gevşek topuzlar siz kuru saçlılar için vazgeçilmez olmalı. Yüzünüzün etrafında birkaç tutam saç bırakırsanız, daha yumuşak yüz hatlarına ve görünüme sahip olursunuz.
2 - Saç diplerine kuru şampuan uygulayın. Fırçalayıp, tepeden toplayın.
3 - Atkuyruğu yaptığınız saçları ufak tutamlara ayırın. Her birine sprey sıkıp hafifçe krepe yapın. Sonra bu tutamları atkuyruğu etrafına dolayıp tel tokalarla sabitleyin.