Mükemmel topuzlar için

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Topuz bu yazın olmazsa olmazı. Cara Delevingne ve January Jones gibi topuz divaları bile sizi kıskansın istiyorsanız, tüyolarımıza buyurun.

KURU SAÇLAR

1- Gevşek topuzlar siz kuru saçlılar için vazgeçilmez olmalı. Yüzünüzün etrafında birkaç tutam saç bırakırsanız, daha yumuşak yüz hatlarına ve görünüme sahip olursunuz.

2 - Saç diplerine kuru şampuan uygulayın. Fırçalayıp, tepeden toplayın.

3 - Atkuyruğu yaptığınız saçları ufak tutamlara ayırın. Her birine sprey sıkıp hafifçe krepe yapın. Sonra bu tutamları atkuyruğu etrafına dolayıp tel tokalarla sabitleyin.



