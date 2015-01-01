Öne çıkan saç aksesuarları

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Saç bantları, eşarplar, taşlı ve çiçekli tokalar, özellikle saçların aralarına tutturulan renkli tüyler bu aralar çok gözde!

Taşlı, incili ve çiçekli tokalar oldukça romantik duruyor. Saç bantları ve renkli tüylerin ise 70’li yılların hippilerini hatırlattığı şüphesiz. Saç tüylerini renkli demetler halinde alabileceğiniz gibi tek tek kuaför salonlarında da eklettirebilirsiniz. Versace ve Valentino’nun 2015 Paris Haute Couture Moda Haftası’ndaki defilesinde mankenlerin antik Yunan kadınlarını aratmayan aksesuarları, önümüzdeki sonbahar-kış sezonunda da saç aksesuarlarının öne çıkacağını vurguladı.