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Podyumlardan saç ve makyaj tüyoları

Ünlü markaların defileleri sonbahar/kış saç ve makyaj trendlerini de yansıtıyor...
Yazı: Elif Girgin

Sonbahar/Kış Houte-Couture koleksiyonlarının tanıtıldığı Paris Moda Haftası, ünlü markaların ilham veren tasarımlarının yanı sıra saç ve makyaj trendlerinin de nasıl şekilleneceğinin ipuçlarını veriyor.

Saçlarda doğal renkler ve at kuyrukları ön plana çıkarken; makyajda gözler yine sahnede!

Siyah göz kalemi ve koyu renk farlarla gözler ön plana çıkarken, dudaklarda doğallık hakim. Sezonun en favori ruj rengi ise nar çiçeği! Bu sezon tırnaklarda görmeye alışkın olduğumuz turkuaz, göz makyajında da favori olmaya şimdiden aday

Saçlarda doğal kahveler hakimiyeti ele geçirse de, sarı ve kızıl tonları da her zaman vazgeçilmez...

Kısa kesimler, örgüler, örgülü topuzlar, doğal dalgalar ve sımsıkı taranmış saçlara eşlik eden at kuyrukları da sonbahar-kış sezonuna eşlik edecek trendler arasında.

  Fotogaleri: Saç ve makyajda podyum trendleri
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