"Saç analizi çok önemli"

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ünlü saç tasarımcısı Uğur Alevyılmaz, saç trendlerini anlatıyor!

Birçok ünlü ismin saçlarını teslim ettiği ünlü saç tasarımcısı Uğur Alevyılmaz, saç trendlerini ve son günlerin favori saç modellerini anlatıyor.



Gelecek yaz sezonunda öngördüğünüz renk ve modeller neler?

Yüz şekline göre kahküller, volümlü ama natürel taranmış yandan atkuyruklu örgüler ve yüzü net açıkta bırakan ıslak görünümlü atkuyrukları.



Bu dönem saçını en beğendiğiniz yerli-yabancı ünlüler arasında kimler var?

Yerli olarak Ceyda Düvenci ve Ece Sükan’ın saçlarını çok beğeniyorum. Yabancılardan da Taylor Swift, Milla Jovovich ve Penelope Cruz favorilerimden…



Renk değişikliği yapmak isteyen kadınlar karar vermeden önce nelere dikkat etmeli?

Renk değişikliği yapmak isteyen kadınlar öncelikle hayalindeki rengi kuaförlerine aktarsınlar ve daha sonra mutlaka iyi bir diyalogla; yüzünün mü yoksa saçının mı ön plana çıkmasını istediğini anlatsınlar. Genelde koyu renkler yüzü; açık renkler saçı ön plana çıkarır. Renk değişikliği yapılırken mümkün olduğu sürece saçlarına zarar verecek açıcılardan kaçınmaları ve çok radikal değişikliklerde iki kere düşünmelerini öneririm. Diğer önemli konu ise renk değiştirirken boyunuzu, yüz şeklinizi, saç cinsinizi ve mesleğinizi dikkate almanız…



Siz bir kadın için saç tasarlarken nelere dikkat edersiniz?

Ben saç tasarlarken öncelikle uzun uzun konuşurum; saçın yapısını, saç çıkışlarını, daha önceden saçta işlemler olup olmadığını, mesleğini, kişinin boyunu ve kilosunu dikkate alarak notlar alırım. Daha sonra hayalinde bir saç modeli olup olmadığını sorarım. Bütün bu konuşmalardan sonra kişinin yüz analizini yapıp istenilen model eğer olabilecek bir şey ise kendi yorumumu da katıp uygularım. Ama eğer istenilenler analizdeki detaylara aykırı çıkıyorsa bunların nedenlerini anlatıp saçı için neler yapabileceğimi anlatırım.