Saç boyarken bunlara dikkat!

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Doğal saç renginizi beğenmediğiniz ve beyazlarınızı kapatmak istediğiniz için saçlarınızı boyuyorsanız, saç boyarken dikkat etmeniz gerekenleri es geçmeyin!

BOYA SEÇİMİ

Güzel saçların anahtarının doğru renk olduğunu unutmayın. Saç renginizi seçerken göz ve cilt renginizi göz önünde bulundurmayı ihmal etmeyin. Eğer cildiniz buğday tonlarındaysa, kırmızı, kestane, bakır, kahve tonlarını tercih edebilirsiniz. Eğer cildiniz beyazsa küllü renkler size yakışabilir.



SAÇLARINIZ NE DURUMDA?

Saçınızı boyamadan önce, ne halde olduklarını kontrol edin. Saçınız ne kadar sağlıklı olursa, alacağınız sonuç kadar iyi olacaktır. Bu nedenle boyama işlemini gerçekleştirmeden önceki hafta, saçınıza bakım yapın. İçinde, saçları güçlendiren B vitamini, pantenol, E vitamini, avokado veya Hindistan cevizi yağı gibi nemlendirici maddeler bulunduran ürünleri deneyin.



RENGİ KORUYUN

Saçınızı boyayıp şekil verdikten sonra, elde ettiğiniz rengi korumak için renk koruyucu şampuanları deneyin. Ayrıca fön, maşa gibi sıcaklığı çok yayan aletler kullanmaktan kaçının.



KİMYASALLARA DİKKAT

Kimyasal saç boyaları çeşitli alerjik hastalıklara, saç diplerinde yaralara, saçın kepeklenmesine ve saç dökülmesine neden olabilir. Boyanın içeriğinde rezorsinol, amonyak, phenylene diamine ve hidrojen peroksit maddeleri bulunmamasına dikkat edin ve kutusunda Avrupa'da Kontrol Edilmiş Doğal Kozmetik (BDİH) sertifikası bulunan boyaları tercih edin.



