Saç boyasında yeni bir dönem başlıyor

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Kadınların en büyük arzusu ışıl ışıl, sağlıkla parlayan saçlar şüphesiz… Canlı ve parlak saçlarla göz alıcı bir görünüme kavuşmak isteyenler, Garnier Olia yağ bazlı saç boyasının marifetlerine hazır olun!

Saç boyası konusunda yepyeni bir teknolojiyle tanışmaya hazır mısınız? Saç boyasında yeni bir devrim yaratan ‘Garnier Olia Yağ Bazlı Teknoloji’ kadınlara bir saç boyasından çok daha fazlasını sunuyor. Peki ilk kez duyduğumuz yağ teknolojisi gerçekten ne işe yarıyor merak ediyor musunuz? Bir kez deneyenlerin vazgeçemediği yağ bazlı boyanın en önemli özelliği içeriğindeki doğal çiçek yağları sayesinde maksimum renk performansı sağlaması ve saçın kalitesini arttırması… Bu özelliklerinin yanı sıra zarif çiçek kokusu ve kadifemsi dokusu sayesinde saç boyama işlemini bir güzellik ritüeline dönüştürüyor. Diğer saç boyalarından farklı olarak amonyak içermeyen Garnier Olia, gücünü doğal çiçek yağlarından alan formülüyle tam bir teknoloji harikası!

