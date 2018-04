Saç dökülmesi kabusunuz olmasın!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yoğun yaşanan saç dökülmeleri can sıkıcı olabiliyor. Dönemsel saç dökülmesini engellemek için saçın yapısını besleyen bakım ürünlerinden yararlanabilirsiniz ama sürekli ve artan bir dökülme söz konusuysa, saçlarınıza ekstra özen gösterin.

Cildimiz ve vücudumuz kadar saçlarımız da mevsim değişikliklerinden, rüzgar, kuru hava ve klima gibi dış etkenlerden dolayı yıpranıyor, matlaşıyor, zayıflıyor ve dökülüyor. Saçlar yazın yoğun güneş ışığına, tuz ya da klora maruz kalıyor. Bilinçsizce kullanılan saç bakım ürünleri, güneş ve hava kirliliğinin yanı sıra sigara ve alkol de saçların yıpranmasına neden

oluyor. Özellikle sigaradaki zehirler saç diplerini yıpratarak saç dökülmesini hızlandırabiliyor. Serbest radikaller saçın kimyasal yapısını bozuyor ve beslenmek için ihtiyaç duyduğu proteinleri öldürüyor. Yıpranmış ve kırılmaya müsait hale gelen saçlara bakım yapmanın yolu ise saç yapısını eski haline geri döndüren, saç kökünü besleyen, saç derisindeki dolaşımı artırarak saç dökülmelerini önleyen ve yeni saç oluşumunu destekleyen bir bakımdan geçiyor. Bu konuda en büyük yardımcılarımız; saç dökülmesine karşı etkili şampuanlar, kremler, serum ve ampuller. Saç bakımında kullanılacak ürünleri seçerken saç derisini iyileştirmeye yardımcı olacak, saçın yeniden sağlıkla parlamasını destekleyecek içerikler çok önemli. Örneğin arındırıcı bitkisel yağlar, kinoa, lavanta, ylang-ylang ve okaliptüs, cildin nefes almasını sağlayarak saça parlaklık ve hacim kazandırıyor. Sitrik asit pullanmayı azaltıyor ve pH dengesini düzenliyor. Bitkisel kür ampulleri de saç dökülmesinin yanı sıra sağlıklı saç gelişimine yardımcı oluyor.



SAÇLAR NEDEN DÖKÜLÜYOR?

Saç dökülmesi söz konusu olunca mevsim geçişleri tek başına bir faktör değil. Saçın yıpranmasına neden olan pek çok faktör var. Genetik sebepler,demir eksikliği, tiroid, hormonal değişiklikler, stres, beslenme bozuklukları, östrojen seviyesinin düşük olması ve belirli ilaçlar vücutta çeşitli reaksiyonlara neden oluyor ve saç dökülmesi de vücudun bu duruma verdiği tepkiler arasında. Kadınlarda hormonal durum değişikliklerinde, doğum ve doğum sonrası dönemde ve menopoz sürecinde de saçlar dökülebiliyor. Emsey Hospital

Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, özellikle demir eksikliğine bağlı kansızlık durumunda beslenmeye çok dikkat edilmesi gerektiğine, kansızlığın saç dökülmesine neden olan sağlık sorunlarının başında geldiğine dikkat çekiyor. Her kişinin saç kaybı nedeni ve genetik yatkınlığı birbirinden farklı. Saç dökülmesi her yaşta görülebiliyor. Gençlik döneminden itibaren saçların boya, jöle, sprey gibi kimyasal içerikli saç şekillendiricilerine maruz kalması, ilerleyen dönemde saçların matlaşmasına, seyrekleşmesine ve kırıkların artmasına neden olabiliyor. Dr. Serpil Özyılmaz; stres, hamilelik ve beslenmeden kaynaklı saç dökülmeleri kısmen masum sayılsa da, hızlıca alınacak tedbirlerle önüne geçilmesi gerektiğini söylüyor. Ancak kanser ilaçlarının kullanımı, zehirlenme ve tiroid bozukluğu gibi durumlarda rastlanılan dökülmelerde kullanılan saç bakım ürünlerinin mutlaka doktor kontrolünde olması gerektiğini vurguluyor. Peki saç dökülmeleri ne zaman tehlikeli? Günde 100-125 saç telinin dökülmesi normal ancak 100 telin üzerinde görülen saç dökülmeleri süreklilik gösteriyorsa mutlaka bir uzmana danışmak gerekiyor. Doğru teşhis konulması açısından saç dökülmesinin nedenlerini araştırmak, kulaktan dolma tedavilere başvurmamak ve mutlaka bir uzmandan yardım almak çok önemli, çünkü sonucu büyük oranda etkiliyor.



BAKIM YÖNTEMLERİ

Dengeli ve sağlıklı beslenme saç bakımında büyük rol oynuyor. Protein, çinko, biotin, folik asit ve B12 vitaminleri içeren besinleri almaya özen gösterin, çünkü eksikliği saç yapısının

gelişimini olumsuz etkiliyor. Hepimizin sık yaptığı yanlışlardan biri de saçı her gün yıkamak ve marketlerde satılan saç bakım ürünlerini bol miktarda kullanmak; oysa saçı 2-3 günde bir pH değeri 5.5 bir şampuanla yıkamak yeterli.