"Güzelim Güzelsin Güzel" kitabının yazarı, model, oyuncu ve televizyoncu Özge Ulusoy'dan saç rengi seçme konusunda öneriler...





ÖZGE ULUSOY DİYOR Kİ:

"Bunun için öncelikle iyi bir kuaförden yardım almanızı tavsiye ederim. Rengine kendiniz karar vermek istiyorsanız, ten renginizi ve yüz hatlarınızı inceleyip buna göre seçim yapın. Bence en doğrusu kendi doğal saç renginizi kullanmanız ya da en çok üzerine ışık ve gölge oyunlarıyla daha canlı bir görünüm elde etmeniz... "





• Beyaz bir tene sahipseniz kızıl ve sarı tonlarında dolaşabilirsiniz. Esmer tenliyseniz kesinlikle kızıl tonlarından kaçınmalısınız.• Çok gençseniz ve sert yüz hatlarınız varsa, siyah rengi tercih etmeyin. Yüzünüzün daha sert görünmesine veya daha büyük görünmenize neden olabilir.Saçınızı boyatırken atlamamamız gereken bir önemli detay daha var: Kaş rengi. Kaş renginin saçımızın renginden iki ton daha açık olması gerekiyor. Eğer seyrek kaşlarınız varsa, araları, saçınızın iki ton açığı kaş kalemi ya da farıyla vurgulayabilirsiniz.