Saçınızın gücünü ortaya çıkarın

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Amway’in yeni Premium saç bakım serisi ile tanışın!

Amway’in yeni premium saç bakım serisi SATINIQUE bakım, uygulama ve şekillendirme ürünlerinden oluşan yeni koleksiyonu ile saçlarınıza ihtiyacı olan gücü kazandırıyor. E Vitamini ve Pro Vitamin B5 içeren SATINIQUE koleksiyonu, aynı zamanda formülündeki doğal bileşenler ile saça yeniden canlılık kazandırıyor. İçeriğinde bulunan Kukui Tohumu Yağı, mat, kuru ve şekillendirilemeyen saçları nemlendirerek parlaklık kazandırırken Macadamia Fındığı Yağı, düz ve cansız saçlara doğal hacim kazandıran hafif bir şekillendirici görevi görüyor.