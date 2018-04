“Saçlar en önemli aksesuarımız”

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Güzelliğin sırlarını öğrenmek için sosyal medyadan yardım aldık. Sırlarını bizimle paylaşanlardan biri de makyajblogum.com yazarı Ayşegül Ceylan oldu.

1983 Ankara doğumluyum, ancak Ankara’da uzun yıllarımı geçirdiğim söylenemez, bir süre yurt dışında yaşadıktan sonra İstanbul’a taşındık. Makyaj ve kozmetik ile tanışmam İstanbul’a taşındığım dönemlerde, yani 18 yaşımdayken oldu ve yıllar geçtikçe merakım daha da arttı. Blog yazmaya 4.5 yıl önce başladım. Herkes gibi ilk başlarda ben de blog okuyucusuydum, daha sonra düşüncelerimi bir siteye not alma fikri cazip geldi. Blog’umda saç bakımından makyaja, ürün yorumlarından güzellik ve bakım sırlarına kadar her şeye yer veriyorum, kısacası blog benim bakım ve güzellik günlüğüm. Okuyucularımdan gelen yorumlar ise her zaman günümü güzelleştiriyor, blog sayesinde bir sürü güzel arkadaş kazandım! Blog haricinde, makyajpuan.com isimli kozmetik ürün yorum sitem var. Bu sitede kullanıcılar kozmetik ürünleri yorumlayabiliyor ve satın almadan önce başka üyelerin yorumlarından faydalanabiliyor.



Saç bakımının sırları

‘Saçlar bir kadının en önemli aksesuarıdır’ diye bir söz vardır, ilk duyduğumda çok hoşuma gitmişti, çünkü gerçekten bakımlı saçların bir kadının tüm havasını değiştirme potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum. İşte bu nedenle saç bakımı en az cilt bakımı kadar önem taşıyor benim için ve haftalık bir bakım rutini uygulamaya özen gösteriyorum.



• Çoğumuz saçlarımızı yataktan kalktığımız gibi kullanamıyoruz, elbet vardır bunu da yapabilen şanslı bir kesim o ayrı! Hele benim gibi yarı dalgalı, yarı düz saçlarınız varsa; maşa, saç düzleştirici gibi ısı veren işlemler kaçınılmaz. İşte saçlarımızı yıpratan ve uzamalarını engelleyen en önemli şeylerin başında da bu işlemler geliyor. Ben saçlarımı mümkün olduğunca nemli tutmak adına, haftada iki veya üç defa banyodan önce çeşitli maskeler uyguluyorum. Bunlardan favorim muz, organik Hindistan cevizi yağı ve jojoba yağından oluşan bir karışım; bu karışımı yaklaşık 1-2 saat saçlarımda bekletiyorum. Zaman zaman argan yağı da kullandığım oluyor, elimde Fas’tan gelen saf argan yağı var ve inanılmaz faydasını gördüm. Bu tür saç bakım maskelerini ve yağları kullanmaya başladığımdan beri saçlarımın çok daha dolgun, parlak ve canlı göründüğünü fark ettim. Özellikle saçlarınızı boyuyor veya sık sık ısılı işleme maruz bırakıyorsanız mutlaka maske ve yağlar ile nem takviyesi yapmanızı tavsiye ederim. Saçlarıma yağ veya maske sürmek için vaktim olmazsa, saçlarımı yıkamadan önce elma sirkesini biraz su ile karıştırıp saçlarıma sıkıyorum. Bu yöntem saçlarımın daha parlak olmasını sağlıyor.



• Saç diplerim yağlı olduğu için, şampuan seçimimi mümkün olduğunca saçlarımı ağırlaştırmayacak şampuanlardan yana kullanıyorum ve şampuanı saç diplerimden iyice arındırıyorum. Şampuanın saç diplerinden arınması en az 4-5 dakika sürüyor, ayrıca son durulama suyunu mutlaka soğuk akıtıyorum.



• Saçlarımız proteinden oluşuyor, bu nedenle sağlıklı saçlar için protein ağırlıklı beslenmek de önemli. Kısacası benim için bakımlı ve sağlıklı saçların sırrı, saçları hem içten hem dıştan beslemek ve tabii bunu da düzenli bir rutine oturtmak.



Makyaj çantasının olmazsa olmazları

Makyaj yapan çoğu kadın gibi, ben de çantamdan makyaj çantamı eksik etmiyorum. Hele ki önümde uzun ve yorucu bir gün varsa, ara ara tazelenmek kendimi daha iyi hissetmemi sağlıyor. Genellikle büyük çanta taşımak zorunda kaldığım için, makyaj çantam da nispeten büyük oluyor ve içine bir sürü şey sığdırabiliyorum.

• Makyaj çantamın demirbaşları var, mesela o gün sürdüğüm ruju ve dudak kalemini mutlaka yanıma alıyorum, malum bir şeyler yiyip içtikten sonra ruj tazelemek gerekiyor.

• Karma cilde sahip olduğum için cildimde parlama oluşabiliyor, önlem olarak pudramı yanıma alıyorum. Özellikle yaz aylarında sık sık başvurduğum ve yanımda taşıdığım bir diğer ürün ise yağ emici mendiller. Hatta öğrendiğim ufak bir ipucu var ki işime çok yarıyor: Eğer yanımda yağ emici mendil yoksa Starbucks, Nero gibi kahve satan yerlerde kolayca bulabildiğim geri dönüşümlü peçeteleri nazikçe yüzüme bastırıyorum, ciltteki parlamayı anında gideriyor ve tekrar mat bir görünüme kavuşuyorum.

• Gün içinde tazelenmek için yanımda taşıdığım bir diğer makyaj ürünü ise allık. Özellikle son dönemde favorim YSL Baby Doll Kiss&Blush oldu, hem ruj hem de allık olarak kullanılabilen bu ürün, likit formda olduğu için, tazelemek birkaç saniyemi alıyor. En güzel yanı ise fırçaya bile ihtiyaç duymadan ellerimle sürebiliyor olmam.

• Renkli kozmetik olarak yanımda taşıdığım son ürün ise göz kalemi, siyah göz kalemi kullanıyorum ve gün içinde aktığı anda mutlaka tazeliyorum!

• Bütün bunların yanı sıra makyaj çantamda mutlaka minik bir deodorant ve parfüm bulunduruyorum. Eğer kullandığım parfümün şişesi çantama sığmıyorsa minik tester boy parfümleri tercih ediyorum.



Doğal güzellik reçeteleri

İçeriğinde zararlı kimyasallar olmadığını bildiğim için saç ve cilt bakımında mümkün olduğunca doğal ürünlere yer vermeye çalışıyorum. Şanslıyım çünkü özellikle bu konuda annem oldukça bilgili, genelde saç ve cilt bakımında ev yapımı maskeleri tercih ediyor ve aldığı sonuçlar da gayet başarılı. Ben de biraz onun sayesinde ev yapımı doğal maskelere merak sardım.



Siyah noktaları temizlemek için: 6 adet çileği, 3 çorba kaşığı yoğurt ve 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırarak sorunlu bölgeye uyguluyorum, 20 dakika kadar bekletmek yeterli. Çilek bulamazsam bu maske ile aynı etkilere sahip karbonat maskesini uyguluyorum: Bir tatlı kaşığı karbonatı su ile karıştırıp macun kıvamına getirip uyguluyorum, yine 20 dakika bekletiyorum. Her iki maske de düzenli kullanım ile gözeneklerin görünümünü küçültüyor.



Cildimi nemlendirmek için: Baldan da faydalanıyorum. Örneğin dudaklarımı ölü hücrelerden arındırmak için bal ve esmer şeker ile doğal bir peeling hazırlıyorum.



Cilt lekeleri için: Bal ve limonu karıştırarak lekeli görünümü hafifletiyorum.



• Sabahları genellikle erken kalkarım.

• Her gün kızımı öpmeden mutlu olamam.

• Parfümüm beni asla yarı yolda bırakmamalı, gün boyu kalıcı olmalı. Son birkaç yıldır vazgeçemediğim parfüm Chloe.

• Rujum gün içinde doğal tonlarda, akşam çıkarken ise bordo veya vişne çürüğü gibi iddialı renklerde olmalı!

• Ojede favori renklerim kış aylarında vişneçürüğü ve bordo, yaz aylarında ise pastel tonları... Ancak her mevsim favorim olan renk siyah!

• Saçlarımın rengini şimdiye kadar 3-4 kere değiştirdim.

• Ayda en fazla 2-3 kez kuaföre giderim.

• Yatmadan önce mutlaka cildimi yıkar, serum ve nemlendirici kremimi sürerim.

• Yanıma telefonumu, makyaj çantamı ve cüzdanımı almadan evden çıkmam!

• Kendimde en beğendiğim özellik yıllardır kilomu muhafaza etmeyi başarmış olmam.

• En önemli güzellik sırrım güneş kremi sürmeden evden çıkmıyorum ve yüzümü yıkarken kan dolaşımını hızlandırmak için soğuk su kullanıyorum.

• Benim için güzellik göz ile görülen bir şey değil, bir insan kendisine, hayata ve çevresine karşı pozitif düşüncelere sahipse bütün bu duygular ‘güzellik’ olarak yüzüne yansır.