Kadınların ve erkeklerin günümüzdeki en önemli kozmetik sorunları arasında yer alan saç dökülmesi, aşırı düzeyde strese neden oluyor. Üstelik strese neden olan bu saç dökülmesinin kaynağı da stres!

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Neslihan Şendur, strese neden olan saç dökülmesine "stresin" yol açabildiğini söyledi.Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Şendur, kadınların ve erkeklerin günümüzdeki en önemli kozmetik sorunları arasında yer alan saç dökülmesinin, aşırı düzeyde strese neden olduğunu bildirdi. Saçlarda derinin bazı bölgelerinde madeni para büyüklüğünde oluşan saç dökülmesinin yanı sıra yaygın şekilde dökülmenin oluştuğunu anlatan Şendur, buna stresli dönemlerin yanı sıra ateşli hastalıklar, uzun süren zayıflama rejimlerinin de yol açabildiğini söyledi.Stresli bir olaydan haftalar sonra saçların yer yer veya yaygın olarak dökülmesinin sık görülen bir durum olduğunu ifade eden Şendur, "Stres ile tetiklenmiş olan saç dökülmesini kontrol altına almak zor ve çoğu zaman tıbbi bir müdahale gerektirir" dedi.Şendur, sağlıklı bir saç derisi kılının ortalama ömrünün yaklaşık 4-5 yıl olduğunu da dile getirerek şunları söyledi:"Yaşlanma ve hormonal değişiklikler erkeklerde, adet döngüsü, gebelik, emzirme ya da menopoz kadınlarda saç dökülmesine neden olan diğer yaygın sebepler arasında yer alıyor. Stres, özellikle belirtilen faktörler ile birleşirse tetikleyici olarak saç dökülmesinin şiddetini artırıyor. Kişinin saçlarını farkında olmadan kıvırması, sürekli olarak saç derisinde aynı noktayı kaşıması, çekiştirmesi gibi alışkanlılar kısmi ya da tamamen kelliğe yol açabilir. Bu durumun önüne geçebilmek için çoğu zaman psikiyatri müdahalesi gerekir."Saç dökülmesinin bir başka şeklinin de erkeklerde görülen "olağan kellik" olduğunu söyleyen Şendur, bu durumdaki erkeklerde saç dökülmesinin kalıtsal olduğunu, ayrıca erkeklerde saç kaybının hormonlarla da ilişkisinin bulunduğunu belirtti.Kadınlarda da erkeklerdekine benzer şekilde saç dökülmesi görülebileceğini ancak hiçbir zaman erkeklerde olduğu gibi saçlarının tümünü kaybetmeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Şendur, "Kadınlarda erkeklerden daha geç yaşta saç kayıpları görülür. Kadın ve erkekte saçların kaybı konusunda farklılıkların yanısıra benzerlikler de olabilir. Örneğin, her iki cinste de saç dökülmesinin şiddeti, genler ve cinsiyet hormonları ile ilişkilidir" diye konuştu.Stresin, meslek ve ailevi sorunlardan da kaynaklansa mutlaka çözüm üretilmesi gerektiğine vurgu yapan Şendur, "Sebebi ne olursa olsun, stresin üstesinden gelmeyi denemek gerekir. Stresten kaynaklanan saç dökülmesini, stres nedenlerini hayatınızdan çıkarmanız ile bağlantılıdır. Unutulmamalı ki, ortalama her gün 50 ile 150 tel arası saç dinlenme evresindeyken dökülmektedir" ifadesini kullandı.(AA)