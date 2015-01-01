Saçlara da yaz geldi!

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Doğallık bu yazın da anahtar kelimesi. Doğal iri dalgalar, saç örgüleri ve örgülere yerleştirilen aksesuarlar en sevdiğimiz trendler arasında. İşte yaz aylarına damgasını vuracak modeller...

Yazı: Gülru İncu



Bu yaz saça iliştirilen aksesuarlar çok moda. Çiçekli tokalar hatta dalından koparılmış taze çiçekler, saç bantları ve eşarplar sayesinde birkaç küçük dokunuşla güzel, bakımlı ve trendi görünebilirsiniz. Plaj partilerinde, özellikle kır düğünlerinde saçlarınıza takacağınız çiçekli tokalar çok şık duracak.



Çekici ve kabarık

Uzun saçlıysanız kurutulmuş, kendiliğinden kabarmış saçlarınızı ince bir tarak yardımıyla ortadan ikiye ayırın ve arkanızda bir tokayla tutturun. Bu model yüzünüze doğal bir çekicilik kazandıracak ayrıca romantik duracak.



Basit ama iddialı

Örgüler yaz aylarının favorisi. Saçınızı ister tek bir örgü yapın, ister yandan sarkan iki örgü halinde bırakın, isterseniz tepeden başlayan örgülerinizi ensede toplayın. Özellikle ortadan ikiye ayrılıp örülmüş saçlar son derece çocuksu bir masumiyet katıyor. Saçınızı dümdüz kuruttuktan sonra şekillendirici jöleyle örüp üzerine sprey sıkarsanız gün boyunca bozulmaz.



Atkuyruğu

Birkaç sezondur moda haftalarında sıkça rastladığımız atkuyruğu resmen altın çağını yaşıyor ve yaz aylarına da damgasını vuruyor. Ensede toplanmış atkuyruğu ise diğer atkuyruğu modellerine göre açık ara önde. Sarı saçlıysanız benzer tonlarda bir tokayı, saçlarınız kızıl ya da daha koyu renkliyse yeşil ya da mavi renk tokaları tercih edin. Eğer biraz hareket katmak istiyorsanız tost yapılmış ince parçaları saçlarınızın aralarına ekleyin.



Islak görüntü

Islak görüntü verilmiş saçlar özellikle yaz akşamlarının vazgeçilmezi olabilir, çünkü hem kısa hem de uzun modellerle rahatça kullanılıyor. Günlük hayatta ıslak bir görünüm elde etmek için saçın gerçekten ıslak görünmesi değil parlak ve ışıltılı olması daha önemli. Parlaklık veren spreyler ya da serumlarla bu trendi uygulayabilirsiniz.



Kısa kesim

Yaz sezonunun belki de en kullanışlı saç modellerinden biri, omuz hizasındaki kesimler. İster omuzlara değecek bir uzunlukta tutun ve maşayla saç uçlarına hafif dalgalar verin ister çene hizasındaki bir kesimi tercih edin, her ikisi de çok trendi.



Hareketli topuzlar

Basitçe toplanmış doğal topuzlar hayatınızı kolaylaştıracak. İster örgü yaptığınız saçlarınızı tepede toplayıp topuz yapın ister doğal bir şekilde toplayın. Yeter ki kuaförden yeni çıkmış etkisi uyandırmasın.



Ortadan ayrılmış

Moda haftalarının en beğenilen saç modellerinden biri. Klasik ama güzel. Etkili bir görüntü için hafif nemli saçlarınızı örün ve 15 dakika sonra örgüleri açın. ortadan ayırdığınız saçlarınızın çok hoş ve trendi göründüğünü fark edeceksiniz.



Doğal halinde ya da fönle kuruttuğunuz saçlarınız istediğiniz yerden ayrılmıyor ve kendi bildiğini yapıyor. Bırakın öyle kalsın. Bu sezon peşinden gittiğimiz tek şey doğallık. Parlak ve çok çaba gerektirmeden güzel görünen bir saç en iyisi. Ayrıca saçlar her zaman ortadan ayrılmak zorunda değil, yandan ayrılmış saç çoğu zaman güzel ve farklı duruyor



İri dalgalar

Saçlarınızı doğal haliyle kurutun veya ellerinizle ya da bir maşa yardımıyla doğal bukleler oluşturun. İri dalgalar saçlarınıza hoş bir hareket kazandırırken doğal güzellik trendini de vurgulayacak.



Sınırlar belli

Bu trendin anahtarı asimetrik kesim. Yüzünüzün sınırlarını ortaya çıkaran ve kakülle belirginleştirilmiş çarliston dönemi bob kesimler de bu yazın favorileri arasında. Dilerseniz kısa kesim olmadan sadece kaküllerinizle oynayarak da uygulayabilirsiniz.



Bronde mi, o da ne?

ombre’den sonra sıra Bronde’de! Bronde, L’oreal Professionnel’ın geliştirdiği, 2015 yaz aylarına damgasını vuracak yeni bir trend. Brown (kahverengi) ve blonde (sarışın) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Bu yeni renklendirme tekniğiyle sarı ve kahve tonları saçlarınızda bir araya geliyor. Üstelik saçlarınız ışıl ışıl bir görünüm kazanıyor. Bronde’nin tek bir tonu yok, farklı saç renklerine göre farklı tonlar elde ediliyor. Bu tonları elde edebilmek de sadece kuaförlerin ustaca uygulayabileceği renklendirme teknikleri gerektiriyor.