Aveda Sun Care serisi ile saçlar yazın da koruma altında...





Bitki ve çiçek özlerine dayalı bitkisel güzellik alanında dünya lideri olan Aveda, saçları güneşin zararlı etkilerine karşı da koruyor. Aveda Sun Care serisi, saçları güneş, tuz ve klorun zararlı etkilerinden korurken, onarmaya yardım ediyor. UV ışınlarına karşı koruyan Sun Care ürünlerinde saçı yıpratan kimyasallar bulunmuyor. Sun Care serisi, Sun Care Protective Hair Veil, Sun Care Hair and Body Cleanser ve Sun Care After-Sun Hair Masque’tan oluşuyor.Sun Care serisinin yüksek performanslı formülü bitkilerden elde edilirken, düzenli olarak kullanıldığında saçı güneşin zararlı etkilerine karşı 16 saat boyunca korumaya yardımcı oluyor. Seride, tazeleyici ve hafif bir aroma sunan neroli, ylang-ylang ve Güney İspanya’da doğal olarak yetiştirilen citrus bitkileri ve diğer saf çiçek ve bitki özlerini bulunduran tropikal %100 sertifikalı organik karışım bulunuyor.İçeriğinde Keklik üzümü ve tarçın kabuğu yağlarından elde edilmiş doğal türevli UVA/UVB koruyucuları bulunan sprey, saçı güneşin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı oluyor. Yeşil çay ekstresi, organik ayçiçeği tohumu yağı ve E vitamini içeren eşsiz anti-oksidan karışımı saçı serbest radikallere karşı korurken, sertifikalı organik shea yağı, hindistan cevizi ve palmiye yağları saça bakım yapıyor.Saça ağırlık yapmayan su geçirmez UV korumalı saç spreyi, saçı 16 saate kadar güneşin zararlı etkilerinden koruyan görünmez bir filtre oluşturuyor. Renk solmasını, hasarı ve kurumayı minimuma indirmeye yardım ediyor. Ürünün kuru veya ıslak saça güneşe çıkmadan önce ya da güneş altındayken kullanılması öneriliyor.Fiyatı: 95TL / 100mlAveda Sun Care temizleyicinin içeriğinde saçın ve vücudun nem dengesini düzenleyen tamanu yağı, sertifikalı organik hindistan cevizi yağı; yeşil çay ekstresi, sertifikalı organik ayçiçeği tohumu yağı ve E vitamini bulunuyor. Mısır türevli şelatör* klorlu suyun neden olduğu renk solmasına karşı saçı nazikçe korurken, Babassu betain yüzey-aktif systemi (%99 doğal türevli) saç ve vücudu klordan, tuzdan ve güneş ürünü kalıntılarından nazikçe arındırıyor.Fiyatı: 68 TL / 250mlGüneşin zararlı etkilerine maruz kalan saçı onarırken nemlendiren maske, keklik üzümü ve tarçın yağlarından elde edilmiş UVA/UVB koruyucularıyla saçı serbest radikallerin neden olduğu güneşin zararlı etkilerine karşı koruyor.Aveda Sun Care saç maskesi, Morikue proteini ile güneş ışınları ve klor nedeniyle zayıflamış olan saçı onarmaya yardımcı oluyor. Yeşil çay ekstresi, sertifikalı organik ayçiçeği tohumu yağı ve E vitamininin doğal anti-oksidan karışımı ile saçı beslerken, Keklik üzümü ve tarçın kabuğundan elde edilen doğal güneş filtresi güneşin zararlı etkilerine karşı UVA/UVB koruması sağlıyor. Tamanu yağı, organik shea yağı, hindistan cevizi ve palmiye yağları da saçı nemlendirmeye yardımcı oluyor.Fiyatı: 89 TL / 125ml