İçeriğinde yer alan mango ekstresi ile durulama gerektirmeyen Klorane Mango Bakım Yağı ilk kullanımda dahi etkisini göstererek parlak, yumuşak ve ışıltılı saçlar vadediyor.





Saçların parlaklığını ve canlılığını yitirmesi bakıma ihtiyacı olduğunun habercisidir. Cildimize gösterdiğimiz özeni aynı şekilde saçlarımıza da göstermeli ve ona hak ettiği canlı ve parlak görüntüyü vererek güzelliğimize güzellik katmalıyız.Klorane Mango Yağı Ekstreli Bakım Yağı paraben içermeyen yapısıyla kış aylarında soğuktan yıpranmış ve cansızlaşan saçlarınıza bahar enerjisi getiriyor. İçeriğinde bulunan mango ekstresi ile saçlarınızı nemlendirirken besliyor, daha parlak, daha canlı, daha güçlü ve sağlıklı saçlara kavuşturuyor. Kuru ve tel tel olmuş saç uçlarınızdan da kurtararak havalı saçlar sunuyor ve hoş kokusuyla da mest ediyor.Saçlarınızın parlaklık kazanmasını istediğiniz her an rahatlıkla kullanabileceğiniz Klorane Mango Ekstreli Bakım Yağı güneşin zararlı UV ışınlarından koruyor.Klorane Mango Bakım Yağı: 125 ml 39.90 TL