Saçlara UV koruması

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Güneşlenirken, saçlarınız yıpranmasın...

Saçlarımız da cildimiz gibi güneşin zararlı UV ışınlarına maruz kalıyor.? Deniz ve havuz suyu ile güneş saçları yıpratıp kolayca kırılmalarına ve cansız görünmelerine neden oluyor.

Klorane Laboratuarları kuru ve yıpranmış saçlar için yağ asitleri açısından çok zengin Klorane Mango Ekstreli Bakım Yağı’nı sprey şeklinde piyasaya sundu.

Güneşe çıkarken saçınıza püskürttüğünüz Klorane Mango bakım yağı, içeriğindeki mango yağı ekstresi ile saçınızı güneşin zararlı UV ışınlarından korurken, kuru ve yıpranmış saç uçlarını besliyor, güçlendiriyor, onarıyor ve bakım yapıyor.

Mango yağı etkisiyle saç telini derinlemesine besleyen bakım yağı, nem dengesini koruyarak da saçınızın kolay taranmasını da sağlıyor.

Klorane Mango Ekstreli Bakım Yağı Sprey Perakende Satış Fiyatı: 125 ml 39,9 TL