Schwarzkopf Professional’den saç bakımında yeni bir boyut!





Güzel saçlara sahip olmak, her kadının hayalidir. Saçın ihtiyacına maksimum düzeyde cevap veren saç kozmetiğini öncü markası Schwarzkopf Professional laboratuvarlarında yenilenen BC Bonecure Hairterapy, benzersiz bir teknoloji ile geliştirilerek, kadınları kuaförler salonlarında arzuladıkları sağlıklı, ışıltılı ve canlı saçları sunmak için benzersiz bir deneyime davet ediyor.Saç tasarımcıları, BC Hairtherapy serileri ile müşterilerinin tüm saç gereksinimlerini hedefleyen saç bakım çözümleri sunarak uzun süre kalıcılık için salonda başlayıp evde devam edilen bir saç bakım sistemi oluşturuyorlar. Yeni BC Hairtherapy’nin saç bakım ürünleri gamında söz dinlemeyen, dirençli saçlar için Smooth Perfect (Sakinleştirici Güç); yıpranmış saçlar için Repair Rescue(Acil Kurtarma); boya işlemi görmüş veya açıcı ile açılmış saçlar için Color Freeze (Renk Koruma); kuru saçlar için Moisture Kick (Nem Yükleme); ince saçlar için Volume Boost (Hacim Yüklemesi), olgun saçlar için Time Restore (Yaşlanma Karşıtı) ve incelip dökülen saçlar için Hair Activator (Döküleme Karşıtı) seriler yer alıyor.Schwarzkopf Professional, tarafından geliştirilen BC Hairtherapy ailesi, 11 yüksek performanslı üründen oluşuyor.Yalnızca bir yıkamadan sonra saçı derinlemesine yenileyen ürün, uzun süreli bir etki gösteriyor.Kuru ve yıpranmış saçlar için bile derinlemesine onarım sağlayan kür, saçları aynı zamanda besliyor.Saçı kırılmalara karşı koruyan serum, saçlarda adeta ayna gibi parlak bir etki yaratıyor. Durulanma gerektirmeyen ürünü az miktarda saç boylarına yedirmek yeterli oluyor.Saça güzellik ve sağlıklı parlak bir görünüm kazandıran koruyucu krem, kısa sürede etkisini gösteriyor.Saçları çözerek kolay taranmasını sağlayan kür, saçı derinlemesine nemlendiriyor.Saçlara doğal bir hacim, görünmez bir tutuculuk sağlayarak ince saçların tüm ihtiyaçlarını karşılayan ve uygulandıktan sonra durulanmayan köpük, saçlara hacim yüklemesi yapıyor.İki yıkama arasında saçın şeklini yenileyen ve anında bir kaldırma etkisi sağlayan tazeleyici, aynı zamanda volüm de kazandırıyor.Olgun saça yenilenmiş bir güç kazandıran ve baş derisinin esnekliğinin normale dönmesine yardımcı olan serum, saçları yaşlanma etkilerine karşı koruyor.Saçları çözerek kolay taranmalarını sağlayan yenileyici sprey, doğal bir tutuculukla saçların gençlik gücünü geri kazandırıyor.Buklelere dört güne kadar dayanıklı yatıştırıcılık sağlarken dirençli ve inatçı saçları derinlemesine besleyen krem, pürüzsüz ve sağlıklı parlak bir görünüm kazandırıyor.Yalnızca altı haftalık bir uygulama küründen sonra saç köklerini aktive eden serum, saç dökülmesinin önlenmesine yardımcı oluyor.Doğal mükemmelliğe giderek daha çok yaklaşan yeniliği keşfedin - %100 doğal saç, %100 esneklik ve %100 sağlıklı görünen saç yüzeyi. Yeni BC Bonacure’yi keşfedin!