Güzel saçlara sahip olmak, her kadının hayalidir. Saçın ihtiyacına maksimum düzeyde cevap veren saç kozmetiğini öncü markası Schwarzkopf Professional laboratuvarlarında yenilenen BC Bonecure Hairterapy, benzersiz bir teknoloji ile geliştirilerek, kadınları kuaförler salonlarında arzuladıkları sağlıklı, ışıltılı ve canlı saçları sunmak için benzersiz bir deneyime davet ediyor.
Saç tasarımcıları, BC Hairtherapy serileri ile müşterilerinin tüm saç gereksinimlerini hedefleyen saç bakım çözümleri sunarak uzun süre kalıcılık için salonda başlayıp evde devam edilen bir saç bakım sistemi oluşturuyorlar. Yeni BC Hairtherapy’nin saç bakım ürünleri gamında söz dinlemeyen, dirençli saçlar için Smooth Perfect (Sakinleştirici Güç); yıpranmış saçlar için Repair Rescue(Acil Kurtarma); boya işlemi görmüş veya açıcı ile açılmış saçlar için Color Freeze (Renk Koruma); kuru saçlar için Moisture Kick (Nem Yükleme); ince saçlar için Volume Boost (Hacim Yüklemesi), olgun saçlar için Time Restore (Yaşlanma Karşıtı) ve incelip dökülen saçlar için Hair Activator (Döküleme Karşıtı) seriler yer alıyor.
Yeni saç bakım “kahramanları”…
Schwarzkopf Professional, tarafından geliştirilen BC Hairtherapy ailesi, 11 yüksek performanslı üründen oluşuyor.
Repair Rescue Deep Nourishing Shampoo (Acil Kurtarma Derin Besleme Şampuanı)
Yalnızca bir yıkamadan sonra saçı derinlemesine yenileyen ürün, uzun süreli bir etki gösteriyor.
Repair Rescue Deep Nourishing Treatment (Acil Kurtarma Derin Besleme Kür)
Kuru ve yıpranmış saçlar için bile derinlemesine onarım sağlayan kür, saçları aynı zamanda besliyor.
Color Freeze Gloss Serum (Renk Koruma ve Parlaklık Serumu)
Saçı kırılmalara karşı koruyan serum, saçlarda adeta ayna gibi parlak bir etki yaratıyor. Durulanma gerektirmeyen ürünü az miktarda saç boylarına yedirmek yeterli oluyor.
Yeni BC Moisture Kick Beauty Balm (Nem Yüklemesi Güzellik Balm’ı)
Saça güzellik ve sağlıklı parlak bir görünüm kazandıran koruyucu krem, kısa sürede etkisini gösteriyor.
Yeni Moisture Kick Treatment (Nem Yükleme Kürü)
Saçları çözerek kolay taranmasını sağlayan kür, saçı derinlemesine nemlendiriyor.
Yeni Volume Boost Perfect Foam (Hacim Yüklemesi Mükemmel Köpük)
Saçlara doğal bir hacim, görünmez bir tutuculuk sağlayarak ince saçların tüm ihtiyaçlarını karşılayan ve uygulandıktan sonra durulanmayan köpük, saçlara hacim yüklemesi yapıyor.
Yeni Volume Boost Refresher (Hacim Yüklemesi Tazeleyici)
İki yıkama arasında saçın şeklini yenileyen ve anında bir kaldırma etkisi sağlayan tazeleyici, aynı zamanda volüm de kazandırıyor.
Time Restore Rejuvenating Serum (Yaşlanma Karşıtı Yenileyici Serum)
Olgun saça yenilenmiş bir güç kazandıran ve baş derisinin esnekliğinin normale dönmesine yardımcı olan serum, saçları yaşlanma etkilerine karşı koruyor.
Time Restore Rejuvenating Spray (Yaşlanma Karşıtı Yenileyici Sprey)
Saçları çözerek kolay taranmalarını sağlayan yenileyici sprey, doğal bir tutuculukla saçların gençlik gücünü geri kazandırıyor.
Yeni Smooth Perfect Smoothing Cream (Sakinleştirici Güç Pürüzsüzleştirici Krem)
Buklelere dört güne kadar dayanıklı yatıştırıcılık sağlarken dirençli ve inatçı saçları derinlemesine besleyen krem, pürüzsüz ve sağlıklı parlak bir görünüm kazandırıyor.
Hair Activator Activating Serum (Dökülme Karşıtı Aktivasyon Serumu)
Yalnızca altı haftalık bir uygulama küründen sonra saç köklerini aktive eden serum, saç dökülmesinin önlenmesine yardımcı oluyor.
Doğal mükemmelliğe giderek daha çok yaklaşan yeniliği keşfedin - %100 doğal saç, %100 esneklik ve %100 sağlıklı görünen saç yüzeyi. Yeni BC Bonacure’yi keşfedin!