Saçlarınızın güneşten açılmış gibi görünmesini istiyorsanız Sunkiss'i deneyin.

Güneşin sıcaklığını ve ışığını hissetmeye başladığımız şu günlerde; rengi güneşten açılmış gibi ışıltılı saçlar da herkesin favorisi! Saç rengini her kullanımda istenilen tona kadar aşamalı bir şekilde açan L’Oréal Paris’in yeni renk açıcı spreyi Sunkiss Tropical Renk Açıcı Sprey ile doğal ve ışıltılı saç rengine ulaşmak çok kolay! Spreyi kullandıktan sonra saçlarınıza ellerinizle şekil verdiğinizde, sizi denizden çıkmış gibi dağınık ve havalı saçlarla buluşturan Sunkiss Tropical Renk Açıcı Sprey durulama da gerektirmiyor.



Koyu kahverengiden sarıya, her tonda boyanmamış veya röfleli saçlarda kullanılabilen ürünün önerilen tüketici fiyatı: 22,90 TL