Güneşin
sıcaklığını ve ışığını hissetmeye başladığımız şu günlerde; rengi güneşten
açılmış gibi ışıltılı saçlar da herkesin favorisi! Saç rengini her kullanımda
istenilen tona kadar aşamalı bir şekilde açan L’Oréal Paris’in yeni renk açıcı
spreyi Sunkiss Tropical Renk Açıcı Sprey ile doğal ve ışıltılı
saç rengine ulaşmak çok kolay! Spreyi kullandıktan sonra saçlarınıza
ellerinizle şekil verdiğinizde, sizi denizden çıkmış gibi dağınık ve havalı
saçlarla buluşturan Sunkiss Tropical Renk Açıcı Sprey durulama da gerektirmiyor.
Koyu kahverengiden sarıya, her tonda boyanmamış veya röfleli saçlarda kullanılabilen ürünün önerilen tüketici fiyatı: 22,90 TL