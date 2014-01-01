Saçlarda yenilik alarmı

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Moda dünyasına yön veren defileler sadece güzellik trendlerini belirlemekle kalmıyor, o yıl gözde olacak saç modelleri hakkında ipuçları da veriyor. Defilelerde kullanılan saç modellerinin bir kısmı sadece şov amaçlı olsa da çoğunu kolayca uygulayabilirsiniz

Yazı: Gülru İncu



Eski usul saç şekillendirme anlayışı geride kaldı, 2014 ilkbahar-yaz sezonunda artık hem kadınsı hem de modern bir görünüm hakim. Bazen ayrıntılarda saklı şıklık, bazen hafif bir dokunuşla hareket kazandırılmış modeller, bazen Fransız kıvrımları, bazen de 40’lı yılları anımsatan dalgalar, serbestçe hareket eden, gözlerin üzerine nazikçe düşmesine izin verilen

kahküller… 2014 saç trendleri şehir hayatının gereklerini yerine getirirken feminenliğinden vazgeçmeyen, genel anlamda güçlü, yeri geldiği zaman da sanki doğanın bir parçasıymış gibi hareket etmekten rahatsız olmayan kadınlardan ilham alıyor. 2014 ilkbahar-yaz sezonu saç aksesuarlarıyla yaratıcı modeller yapmanız için fırsat sunuyor ve bu konuda dilediğiniz kadar özgürsünüz. Küçük çiçekli taçlardan gösterişli tokalara, saç bantlarından eşarplara kadar birçok aksesuar imdadınıza yetişiyor. Saçınızın kötü durduğunu düşünüyorsanız bu aksesuarlar sayesinde birkaç küçük dokunuşla güzel, bakımlı en önemlisi farklı bir görünüme kavuşabilirsiniz. Yaz partileri, açık hava etkinlikleri, hatta düğünler bile bu tarz için uygun.

Moda dünyasına yön veren defileler sadece güzellik trendlerini belirlemekle kalmıyor, o yıl gözde olacak saç modelleri hakkında ipuçları da veriyor.



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