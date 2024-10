Saçları her gün yıkamak kötü mü? Uzmanlar anlatıyor

Saçınızı ne sıklıkla yıkamanız gerektiği konusu asırlık bir tartışma. Bazı insanlar şampuanlamalar arasında üç, dört veya daha fazla gün geçirmenin işe yaradığına yemin ederken, diğerleri iyi bir saç yıkama seansı için duşa girerek 24 saatin geçmesini hayal edemezler. Peki cevap nedir? Kuru şampuan kullanmak saç tellerinize zarar verir mi? Peki saçınızı her gün yıkamak kötü bir fikir mi? Cevap için profesyonellere danıştık.

Saçınızı her gün yıkamak kötü mü?

Hayır, saçınızı her gün yıkamak doğası gereği kötü değildir, ancak bu yine de şampuan için her 24 saatte bir duşa girmeniz gerektiği anlamına gelmez. Herkese uygun tek bir yüz temizleyici veya cilt bakımı rejimi olmadığı gibi, her ideal saç bakımı rutini de sonuçta kişiden kişiye değişir.

Ünlülerin stilisti Jay Birmingham, "Bazı saç tipleri diğerlerinden daha fazla yıkanmaya ihtiyaç duyar, herkesin saçları farklıdır" diyor . "Uyku gibi küçük yaşam tarzı kararları bile saçınızı ve ne sıklıkta yıkanması gerektiğini etkileyebilir."

Bununla birlikte, her gün yıkamak sizin için işe yaradıysa ve saç deriniz ve saçınız dengeli, sağlıklı ve parlaksa, devam etmeye devam edin. İdeal şampuan sıklığı sizin için neyin işe yaradığına, saç tipinize ve yaşam tarzınıza bağlıdır; bunların hepsi haftalık olarak bile değişebilir.

Hangi saç tipleri saçlarını daha sık yıkamalı?

Daha sık yıkama gerektiren saç tipleri arasında ince veya ince saçlı kişiler, işlem görmemiş saçlar ve düz telleri olan kişiler bulunur. Usta stilist Gregga Prothero , bu durumlarda "yağ aşağıya doğru kayıyor çünkü pürüzsüz saç gövdesi doğal bir dokuya veya dalgaya sahip değil ve yağları emecek saç boyası da yok" diyor.

Kafa derisi sorunları tanısı konulanların da daha sık yıkanması gerekebilir.

İdeal saç yıkama sıklığı nedir?

Yıkamak bazıları için günlük iş olsa da, birçok kuaför aslında her gün yerine iki ila üç günde bir şampuanlamanın en iyi yol olduğunu savunuyor.

Prothero, “Aşırıya kaçtığınızda saç deriniz 'Hadi yağlayalım!' der. Ama tahmin et ne oldu? Uçlarınız burada 'Kurudum!' diye bağırıyor. Sonuç? Uçların bölünmesi ve kırılma, biz bunu istemiyoruz.”

Birmingham da aynı fikirde ve saçınızın ve saç derinizin yağ ve cilt hücrelerini yenilemek için biraz zamana ihtiyacı olduğunu ekliyor. "Aşırı yıkama, saç derinize nefes alma şansı vermez ve yağ birikmesine neden olabilir" diyor.

Saçınızı aşırı yıkadığınızın belirtileri

Yağlı saç derisi fakat kuru saç (özellikle orta ve uçlara doğru)

Şampuandan birkaç saat sonra ince telli, yağlı saçlar

Tahriş olmuş saç derisi (hem pul pul hem de yağlı olabilir)

Artan kırılma ve bölünmüş uçlar

Mat saç

Saçınızı daha az şampuanlamaya alıştırmanın yolları

Her gün yıkanıyorsanız ve sıklığını azaltmak istiyorsanız, bu yapılabilir. Ancak saçınızın yeni bir programa uyum sağlaması nedeniyle biraz alışma süreci yaşayabilirsiniz. Önemli olan bu yolda kalmaktır; saçınız sonunda dengelenecek ve daha az yağ üretecektir.

“Mümkün olduğunca kuru şampuan kullanmaya çalışın. Normalde saçınızı yıkadığınız günlerde bu, saçınızı daha sık yıkamayı gerektirmeyen bir rutin oluşturmanıza yardımcı olacaktır," diye tavsiyede bulunuyor Birmingham. “Saçınızın genellikle temizliğe ihtiyaç duyduğu durumlarda farklı saç stilleri ile de oynayabilirsiniz. Örneğin arkası düz bir topuzu veya saç bandını deneyebilirsiniz.”

Saçınızı şekillendirmeden önce pudra kullanmak, gün boyunca fazla yağın emilmesine de yardımcı olabilir ve sizi genellikle duşa koşmaya sevk eden o korkunç yağlı parlaklığı en aza indirebilir. Ayrıca saçınızı, saç derinizde biriken yağların saçınızın üst kısmından saç gövdesine doğru yeniden dağıtılmasına yardımcı olan kıllı bir domuz fırçasıyla fırçalamayı da deneyebilirsiniz.