Kış aylarında soğuk havanın kuruttuğu, nemsiz bıraktığı ve matlaştırdığı saçlarınızı baharla birlikte tazelemenin zamanı geldi.





Sağlıklı, doğal, parlak ve canlı, havalı saçlara sahip olmak için artık çeşit çeşit kremlere, şampuanlara gerek yok. Marrakesh ürünleri her zaman bakımlı ve sağlıklı saçlara sahip olmak isteyen kadınların yanında. Nisan ayı kışın rehavetinden kurtulmak ve tazelenmek için en uygun aylardan birisi. Bu bahar Marrakesh ürünleriyle yıpranan saçlarınıza bakım yapabilir, kuruyan cildinizi nemlendirebilirsiniz.Her kadın parlak, hacimli ve sağlıkla ışıldayan saçlara sahip olmak ister. Özel formüllü ürünleriyle Marrakesh, kış mevsiminin olumsuz etkilerine rağmen saçlarınızın sağlıklı, doğal, parlak ve canlı olmasını sağlıyor. Marrakesh zengin içerkli ürünleriyle saçı besleyip koruyor, mükemmel parlaklığa kavuşturuyor ve kolay şekil almasını sağlıyor.Tüm saç dipleri için nem ve parlaklık kazandıran bir şampuandır. Kenevir ve Argan Yağı özü içeren formülü saç diplerini nazikçe temizler ve ilk uygulamada saçların yeniden ışıltıya kavuşmasına yardımcı olur. Buğday proteini saç derisini güçlendirir ve ileride oluşacak zararları önler. Sülfatsız formülü saçın rengini bozmadan nazikçe arındırır. Saf bitkisel özler nemi korur ve kontrolü arttırır. Özel formülü ile saçların yeniden kuvvetlenmesini destekler, tüm saç tipleri ve günlük kullanıma uygundur. (355 ml’lik şişe Fiyatı: 66 TL)Tüm saç tipleri için yoğun oranda nemlendirme sağlar. Saçların yumuşatarak kolay taranmasına yardımcı olur vesaçı onarır. Saç uçlarındaki kırılmaların kontrol altına alınmasını destekler, saça parlaklık verir. Argan ve kenevir yağı saçın yapısını ve dokusunu belirgin biçimde arttırır. Buğday proteini saçı güçlendirir, onarır ve olabilecek zararlara karşı korur. Panthenol dolgun görünüşlü kalın saçlar için saçı hacimlendirir ve nemlendirir. Günlük kullanıma uygundur. (355 ml’lik şişe Fiyatı: 74 TL)Kalın telli ve kuru saçlar için, parlaklık, bakım ve korumayı bir arada bulabilirsiniz. Kenevir ve Argan Yağı Özü içeren özel formülü sayesinde saçı derinlemesine nemlendirerek yumuşatır. İşlem görmüş mat saçlara parlaklık verir. Isı ile şekillendirmeye karşı saç tellerini koruma altına alır. Çevresel etkenlerin saç tellerinde yarattığı hasara karşı saçı korur. Hafif yapısıyla saça hemen nüfuz ederek yağlı görüntü bırakmaz. Zor şekil alan saçları yumuşatarak elektriklenmesini engeller. Saçın kuruma zamanını da yüzde %50 hızlandırır. Saçı daha esnek yapar ve şekillendirmeyi kolaylaştırır. (60 ml’lik şişe Fiyatı: 78 TL)Derinlemesine bakım yapan mucize saç kokteyli işlem görmüş saçlarınızı nemlendirilerek yumuşatır, elastikiyeti bozulan saçların yeniden sıklaşmasına yardımcı olur. Buğday proteini sayesinde saçları güçlendirerek yeniden hayat kazanmasına yardımcı olur. Argan ve Kenevir yağı terapisi saçın yapı ve dokusunu belirgin şekildegeliştirir. Jojoba yağı kuru yıpramış ve stresli saçları parlaklık kazandırarak canlandır��r. (118 ml’lik şişe Fiyatı: 96 TL)*Marrakesh ürünleri; sülfat, paraben, propilen glikol, boyar madde içermiyor. Hayvanlar üzerinde test edilmeyen üründe hayvansal kaynaklı bileşenler de bulunmuyor.