Saçlarınız yaza hazır mı?

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Kış mevsiminin zorlu şartlarından yıpranan saçlarınızı forma kavuşturun!

Sabırsızlıkla beklediğiniz yaz mevsimi geldi çattı. Açık hava partileri, plaj sefası derken tüm planlarınızı yaptınız. Peki ya saçlarınız? Kış mevsiminin zorlu şartlarında yıpranan saçlarınızı evde kendi başınıza yaza hazırlayabilir, doğru ürünlerle kökten uca sağlıklı ve gösterişli saçlara kavuşabilirsiniz. “Saçın Tarzındır” diyen tüm dünya kadınlarının vazgeçilmez markası Toni&Guy’ın sunduğu Saç Bakım ve Şekillendirme Ürünleri, bu konuda size yardımcı olabilir.

Nemlendirici formülü ile dipten uca saç tellerini onaran TONI&GUY Yeniden Yapılandırıcı Maske, daha yumuşak ve parlak saçlar için yoğun onarım ve yenileme sağlıyor. Arındırıcı Detox Şampuanı ise saçı derinlemesine temizleyerek şekillendirici kalıntılarından arındırıyor.