Saçlarınızı her gün yıkıyor musunuz?

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Ducray Extra-Doux-Sık Kullanım Şampuanı, formülünde bulunan hassas temizleme bazı ve provitamin B5 sayesinde saçı nemlendiriyor, saçın doğal direncini ve yapısını güçlendiriyor.

Yaşadığınız ortam, iş hayatınız, günlük spor aktiviteleriniz gereği saçınızı her gün yıkamanız gerekiyor olabilir. Özellikle yaz aylarında sık sık duş almak gereği hissedebilirsiniz. Saçınızı gün boyu birikmiş kirden, tozdan, terden arındırmak için saç derinizi yıpratmayacak bir şampuan kullanmanız çok önemli. Ducray Laboratuvarları tarafından geliştirilen ve önerilen Ducray Extra-Doux sık kullanım şampuanı, içeriğindeki provitamin B5 bakımından zengin dermoproteinleri saçın dışını kaplayarak saçın merkezini nem kaybından koruyor.

Özellikle ince ve nazik saçlar için ideal olan şampuanı, hipoalerjik yapısı sayesinde tüm aile bireyleri rahatlıkla kullanabilir.

