İçeriğindeki B7 vitaminiyle (biotin) saçları daha esnek bir hale ve daha bakımlı bir görünüme kavuşturan Elidor’un ‘Sağlıklı Uzayan Saçlar’ serisi ile tanışın.

Elidor'un ‘Sağlıklı Uzayan Saçlar’ serisinde yer alan ürünler saçları dipten uca beslediği için onların daha hızlı ve daha sağlıklı uzamasına etki ediyor.

Dermatolog Dr. Francesca Fusco ile geliştiren ‘Sağlıklı Uzayan Saçlar’ serisinin en önemli özelliği saçlarınızı kırılmalara karşı koruması. Formülüyle saçların sağlıklı uzaması, esneklik kazanması ve parlaklığa kavuşmasına yardımcı olan serinin yaratıcısı Dr. Francesca Fusco'nun sağlıklı saçlara sahip olmak için önerileri ise şu şekilde:

- Stres, kortizol hormonunun artmasına neden olur ve bu hormon saç dökülmesi ve incelmesine sebep olabilir. Stresi azaltmak, stresten kaynaklanan saç sorunlarının azalmasına yardımcı olacaktır.

- Her gün vitamin alın. Özellikle Biotin saç derisinin sağlığını korumak ve hücre yenilenmesi açısından önemlidir.

- Yıkama sırasında ılık su kullanın, parmak uçlarınızla saç derinize masaj yapın ve acele etmeyin. Şampuanı iyice duruladığınızdan emin olun, yoksa saçta kalan şampuan artıkları saçın cansızlaşmasına neden olur.

