Sağlıklı saçlar için öneriler

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Saçlarımız güzelliğimizin en önemli detaylarından biri. Oysa bazen saçın sağlığını tehdit eden yapısal anomaliler olabileceği gibi, renk değişiklikleri ve dökülmeler de yaşayabiliyoruz. Bunların birçok nedeni var. Dermatoloji Uzmanı Dr. Filiz Özgür Çavuş saçlarımızın sağlığını tehdit eden unsurları açıklıyor.

Saçın yapısal anomalileri genetik olabileceği gibi sonradan ortaya çıkan faktörlere bağlı olabilir. Renk değişiklikleri bazı hastalıklara veya bazı kimyasal etkilere işaret edebilir. Kayıplar ise fizyolojik olabildiği gibi, mikrobik bazı nedenlerden, beslenme yetersizliklerinden, hormonal bozukluklardan, sistemik veya psikolojik hastalıklardan kaynaklanabilir. Zehirlenmeler, kullandığımız ilaçların yan etkisi, saç stilize edici ajanlar da saçlarda dökülme nedenleri arasında. Üstelik bazı saç kayıpları kalıcı olabilir. Saçlarımız güzel görünüm ötesinde kişinin genel sağlık durumunun ve beslenmesinin de aynası. Saçlar, herhangi bir zamanda farklı gelişim evrelerinde bulunur. Bunlar hızlı gelişim ve büyüme evresi dediğimiz anagen evre, gerileme evresi dediğimiz katagen evre, dinlenme evresi dediğimiz telogen evredir. Bu üç evre döngüsel bir özellik gösterir. Kılların yaşamları boyunca bu siklüs tekrarlanır. Normal bir kıl siklüsü 3-5 yılda bir tamamlanır. Bir insanda günde 50-100 kadar saç telinin dökülmesi normal kabul edilir. Banyoda bu kayıp iki katına çıkabilir. Mevsimsel dönemlerde artış görülebilir. Bunun dışında dökülen saç tellerinin sayısında ki artış, saçların aşırı incelmesi, saçlı derinin açılması, yapısal değişikliklerin görülmesi, renkte değişiklikler hallerinde doktora başvurulması, kayıpları engelleme adına yapılacak en doğru şey.



