Tatilde saçlarınızı koruyun!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yaz aylarında sağlıklı saçlara sahip olmak için es geçmemeniz gerekenler var!

• Tatile çıkmadan önce mutlaka kuaförünüze saçlarınızın yıpranmış uçlarını kestirin.

• Sıcak günler için kolay şekil alabilen, pratik saç kesimlerini tercin edin.

• Sıcak fön gibi işlemlerden uzak durun.

• Güneş, rüzgar ve klor renk pigmentlerini olumuz etkiliyor. Mümkünse saç boyama işlemini tatil sonrasına bırakın.

• Yaz tatiline çıkmadan önce saçlarınza özel bakım kürleri uygulamaya başlayın. Örneğin nemlendirici bakım maskesi saçlarınızı sıcaklara hazırlayacaktır.

• Saçlarınızı korumak için suya dayanıklı koruma filtreleri içeren yağlar, güneş jelleri kullanın. Şapka kullanmayı ihmal etmeyin.

• Güneş sonrası onarım saç kremleri kullanın.

• Yaz dönemi şampuanınızı saçınızdaki nem oranını daha fazla artıracak ve genel olarak nazik bir şampuanla değiştirin.

• Saçlarınızı kuruturken fazla sıcağa maruz bırakmayın. Havanın doğal koşulları zaten saçlarınızın kurumasında yardımcı olacaktır.