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Tatilde saçlarınızı koruyun!

Yaz aylarında sağlıklı saçlara sahip olmak için es geçmemeniz gerekenler var!
• Tatile çıkmadan önce mutlaka kuaförünüze saçlarınızın yıpranmış uçlarını kestirin.
• Sıcak günler için kolay şekil alabilen, pratik saç kesimlerini tercin edin.
• Sıcak fön gibi işlemlerden uzak durun.
• Güneş, rüzgar ve klor renk pigmentlerini olumuz etkiliyor. Mümkünse saç boyama işlemini tatil sonrasına bırakın.
• Yaz tatiline çıkmadan önce saçlarınza özel bakım kürleri uygulamaya başlayın. Örneğin nemlendirici bakım maskesi saçlarınızı sıcaklara hazırlayacaktır.
• Saçlarınızı korumak için suya dayanıklı koruma filtreleri içeren yağlar, güneş jelleri kullanın. Şapka kullanmayı ihmal etmeyin.
• Güneş sonrası onarım saç kremleri kullanın.
• Yaz dönemi şampuanınızı saçınızdaki nem oranını daha fazla artıracak ve genel olarak nazik bir şampuanla değiştirin.
• Saçlarınızı kuruturken fazla sıcağa maruz bırakmayın. Havanın doğal koşulları zaten saçlarınızın kurumasında yardımcı olacaktır. 
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