Sizin topuzunuz hangisi? Asil, sade, sıra dışı, doğal, ciddi, zarif, kendinden emin... Topuzunuz tarzınızı yansıtıyor!

Her ne kadar gelin saçıyla özdeşleşmiş olsa da, topuz aslında hayatın her alanında kadınların vazgeçilmezi!Bazen sadece bir kalem yardımıyla bile mükemmel bir sonuca ulaşabileceğimiz bu saç modeli bazen de saatler süren bir uğraşının sonunda ortaya çıkıyor. Ama ne olursa olsun çok etkileyici olduğu kesin! Özellikle örgülü modeller bu yıl çok moda! Sımsıkı topuzların yanı sıra dağınık topuzlar da çok trend.Topuz yaparken ya da yaptırırken dikkat etmeniz gereken en önemli şey, yüzünüze hangi modelin uygun olduğunu bilmek. Daha önce deneyimlemediyseniz kuaförünüzden yardım alabilirsiniz. Ama en önemli kural şu; eğer yüzünüz büyük ve yuvarlaksa gergin ve yüksek topuzları tercih etmelisiniz. Ancak yandan perçemler bıraktırmayı ihmal etmeyin! Bu yüzünüzü daha ince ve uzun gösterir. İnce ve küçük yüz hatlarına sahipseniz salaş ve gevşek modelleri tercih edebilirsiniz.Bijuteri ya da güzellik ürünleri satan dükkanlarda bulabileceğiniz topuz tokası (topuz süngeri) ve topuz aparatlarıyla mükemmel topuzlar elde etmeniz mümkün! Kolay kullanım imkanı veren bu ürünler saçlarınızı olduğundan daha dolgun göstererek, kısa sürede mükemmel topuzlara sahip olmanızı sağlıyor.bu tüyolara da göz atın...