Saçlarınızı besleyin

Saçınızın kesimi ya da rengi ne olursa olsun eğer sağlıklı saçlara sahip değilsiniz iyi bir görüntü yakalayamazsınız. Evde yapacağınız bakımlarla kolay ve ucuza sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz. Eğer evde hazırlamak istemezseniz artık büyük süpermarketlerde bile bulabileceğiniz uygun fiyatlı çokça alternatife sahipsiniz.



Vitamin maskesi

Malzemeler:

Bephanten ampul

Bemiks ampul

Evigen ampul

Badem yağı

Çam terebentin yağı

Hazırlanışı:

Eczaneden alacağınız ampullerin her birinden tek tüp kırıp bir kaseye koyun. Yarım şişe badem yağı ve 3-4 damla çam terabentini ekleyip karıştırın. Kuru saça sürüp, streç film ile sarın. En az 5-6 saat bekleyin. Saçınızı ıslatmadan önce şampuan sürüp ardından duşa girin. Saçınızı önce ıslatırsanız birkaç gün boyunca yağlı saçlarla dolaşmak zorunda kalabilirsiniz. Haftalık olarak bu maskeyi uygulamak daha güçlü, dökülmeyen ve sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.