Yasemin Hopurcuoğlu'ndan saç bakım ve makyaj konusunda taktikler....
1985 doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunuyum. Sosyal medya ve içerik yönetimi üzerine çalışıyorum. 2010’dan bu yana blog yazıyorum. makyajaynam.com, 2012 itibarıyla cruelty free ürün incelemelerinin yer aldığı bir blog olarak yoluna devam ediyor. Kozmetik ürünlere hayli meraklı olduğumu gören bir arkadaşımın “Deneyimlerini bir blog üzerinden paylaşsan” önerisiyle yazmaya başladım. O zamanlar blog kelimesinin bile ne anlama geldiğini bilmediğimi söylesem abartmış sayılmam. Her ne kadar makyaj yapmaya geç başlamış olsam da renk renk farlar, ojeler, rujlar çocukluğumdan beri tutkumdu. Bir maskara hakkında dakikalarca yorum yapabilirim. Blog’da da tam olarak bunu yapıyorum: Dakikalarca sürecek kozmetik yorumlarından sıkılmayacak binlerce kadınla düşüncelerimi paylaşıyorum.
Evet, kozmetik ürünleri çok seviyorum, onlarca ürün deniyorum. Ama iş makyaja geldiğinde abartmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazen doğru tonda seçilmiş tek bir ruj, on tane farklı makyaj ürününün etkisini yıkıp geçebiliyor.
Saçlarınız kuruysa...
Yapısı oldukça kuru, çabuk kabaran ve her zaman neme ihtiyaç duyan saçlara sahibim. Uzun süre piyasada bulunan yatıştırıcı ürünleri kullandım. Bu tür ürünler kullanım kolaylıkları, verdikleri hızlı sonuçlarla kurtarıcımız olsa da uzun vadede etki edecek doğal yağlara yönelmem uzun sürmedi. Saçlarım için kullanmayı en çok sevdiğim yağ, organik soğuk sıkma Hindistan cevizi yağı. Herhangi bir katkı maddesi içermeyen bu yağ, kişisel bakımda birçok alanda kullanılabildiği gibi saçlarda da tatmin edici sonuçlar sağlıyor. Organik Hindistan cevizi yağını ayda birkaç defa kuru saçlarımın tamamına uyguluyorum, en az bir saat olmak şartıyla saçlarımda bekletiyorum. Sonrasında şampuan ve krem rutinime devam ediyorum. Her duştan sonra az miktarda yağı nemli saç uçlarıma yedirerek saçlarımı kurutuyorum. Bu yöntem elektriklenmenin önüne büyük ölçüde geçiyor. Doğal yağların kullanımında dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var ki özellikle boyalı saçlara sahip olanları ilgilendiriyor: Kullanılan yağ saçın rengini değiştirebilir, kullanmadan önce kuaförünüze danışmalısınız.
Kuru saçlarımın daha uzun süre nemli kalmalarını sağlayan bir diğer yöntem de, haftada bir kere kullanılması tavsiye edilen saç maskelerini, haftada birkaç kere saç kremi gibi kullanmak. Bu yöntemi işlem görmüş, nemsiz saçlar için tavsiye ediyorum. Saçlarınızda kuruluk sorunu yaşamıyorsanız yoğun maskeler saçlarınızı ağırlaştırabilir.
Yaz aylarında saç bakımı
Cildimizi olduğu gibi saçlarımızı da güneşin kavurucu etkisinden korumamız gerekiyor. Özellikle yaz aylarında saçlarımın güneşi bolca gören kısımlarının daha çok kurumasıyla fark ettiğim bir durum bu. Güneşin zamanla saç tellerine verdiği harika pırıltıları, renk açıklıklarını sevsem de kurumaların önüne geçmek için saçlarımı toplamayı tercih ederek, nemlendirici saç spreyleriyle nemli tutmaya özen gösteriyorum.
Makyaj çantasında olması gerekenler
Hem yanaklarınıza kontur yapabileceğiniz hem de yüzünüze renk verecek bir allık: Birçoğumuz allıklarda pembe ve şeftalilerden şaşmıyor fakat yanınızda bronzer, koyu tonlarda pudra taşımak istemiyorsanız bahsettiğim türde bir allık epey işinize yarar. Pembe tonda bir allıkla yüzünüze kontur yapamazsınız ama içinde hafif kahvelik barındıran soğuk gülkurusu tonlarıyla hem yanaklarınızı boyutlandırabilir hem de yüzünüzü renklendirebilirsiniz.
Bir taşla iki kuş, renkli dudak balmları: Rujları seviyorum ama dudakları nemlendirirken renklendiren dudak balmlarının pratikliği hepimizi cezbediyor. Renkli dudak balmları yüze oldukça genç ve taze bir görünüm veriyor.
Karma ve yağlı ciltlerin kurtarıcısı, transparan pudra: Cildim karma, hal böyle olunca gün içinde T bölgem yağlanıyor. Parlayan bölgeleri sürekli pudrayla kapatmaya çalışmak yüze donuk ve katman katman boyanmış bir görünüm veriyor. Transparan pudralar, ince ve renksiz yapılarıyla fazla yağı emerek daha doğal görünüm sağlıyor.
Hassas gözlerde göz makyajı
Makyaj yapmayı sevip, hassas gözlere sahip olmak kimi zaman can sıkıcı olabiliyor. Kulak temizleme çubukları en yakın dostumuz olarak çantamızda yerini alıyor, sürekli tetikte oluyoruz. Hassas gözlere sahipseniz biraz daha seçici olmanız gerek. Herkesin kullandığı popüler göz kalemi sizin gözlerinizi yakabilir. Benim de sıklıkla karşılaştığım bir durum. İçerik olarak nispeten daha ‘temiz’ kabul edilen ürünlere yönelmekte fayda var. Kimi markalar gözleri çabuk sulanan, batma gibi sorunlar yaşayan tüketicileri de unutmayarak hafif formüllü, gözlerde ağırlık yapmayan ürünler piyasaya sunuyor. Bunların dışında ufak detaylara dikkat ederek, göz makyajımın daha dayanıklı olmasını sağlıyorum. Sert fırçalı, kirpik diplerini rahatsız eden maskaralar kullanmıyorum. Günlük makyajımda gözlerimin içine kalem sürmemeye çalışıyorum. Makyaj fırçalarını belirli aralıklarla yıkamak gerekiyor, biz hassas gözlülerin fırça temizliğini aksatmaması önemli. Acelem yoksa göz makyajımı yaptıktan sonra en az 15-20 dakika bekleyip sonrasında dışarı çıkıyorum, bu sürede ten ve göz makyajı turuyor.
Sabah 09.00’da kalkarım. Kahve içmeden mutlu olamam.
Rujum Too Faced I Want Candy, doğal tatlı bir pembe.
Ojede favori renklerim siyaha çalan bordolar.
Saçlarımın rengini üç kere değiştirdim. Ayda bir-iki kez kuaföre giderim.
Yatmadan önce mutlaka göz kremi sürerim. Yanıma ruj almadan evden çıkmam!
Kendimde en beğendiğim yer maskarayla anında canlanan gözlerim.
En önemli güzellik sırrım göz pınarlarımı hafifçe aydınlatmak.
Benim için güzellik zorlama olmayandır.