Yaz saçları

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Çiçek detaylı aksesuarlar, bohem bukleler, yandan ayrılmış saçlar, örgüler, at kuyrukları… Yaza damgasını doğal ama bir o kadar da dikkat çekici saçlar vuruyor.

Yeni sezonda saçlar her zamankinden daha hareketli. Aksesuarlarla enerji toplayan saçlar, yaza yakışır bir tazelik sunuyor. Bir yandan da bohem bir havaya bürünüyoruz. Bukleler ve örgülerle bohem hava iyice pekişiyor. Yaz akşamları için at kuyrukları ideal. Çiçek detaylı aksesuarlar ise plaj ve kır düğünlerinde sade ama trendi bir alternatif olarak bir kenarda duruyor.



