Yaza özel saç önerileri

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Güneşin ve deniz suyunun saç üzerinde yarattığı bir sürü olumsuz faktör bulunuyor. İşte bunların önüne geçmek için uygulayabilecekleriniz…

Şampuan seçerken…

Şampuanınızı seçerken saç diplerinin de güneşten zarar gördüğünü unutmayın. Bu nedenle yaz aylarında solaryum serisi olan şampuanları kullanmalısınız. Havuz ve denizden sonra saçınızda kalan maddeleri temizleyecek bir şampuan en ideali. Çünkü güneşli günler için üretilen bu şampuanların özel filtreleri bulunuyor. Özellikle boyalı saçlar güneş, deniz ve havuz suyuyla daha fazla yıpranıyor.



Saç ne zaman boyatılmalı?

"Nasıl olsa havuzdan, güneşten rengi açılacak, tatil dönüşü saçlarımı boyatırım" diye düşünmeyin. Tatile gitmeden bir-iki gün önce saçı boyatmak en doğrusu. Çünkü boyası çıkmış saçlarla denizden çıktığınızda kendinizi çok da iyi hissetmeyebilirsiniz.



Saçınızı nemlendirin

Maskeler bu konuda yardımıza koşuyor. Maske seçerken ise önce tüm şikayetlerinizi kuaförünüze anlatmanız gerekiyor. Her saçın ihtiyaçları farklı oluyor. Maskelerin de koruma derecesi ona göre değişiyor. Kuaförünüz eksik olan maddeleri belirliyor ve soruna göre ürün veriyor. Saçınız kuruysa nem veren pantenol içerikli ürünler kullanmanız en doğru seçim. Çünkü pantenolü yüksek olan maskeler saça nem veriyor. Elektriklenen ve kabaran saçlar için içeriğinde argan yağı bulunan ürünler tercih edebilirsiniz. Çünkü bu ürünlerin hem onarıcı hem de yatıştırıcı özellikleri bulunuyor. Bazı ürünlerin içeriğindeki argan yağı nano teknolojiyle üretiliyor. Bu ürünler saçı çok ağırlaştırmadan saçın her yerine işleyecek şekilde dağılıyor. Maskeyi sürdükten sonra sıcak bir havlu ile saçınızı sardığınız zaman maskenin etki süresini biraz daha kısaltmış oluyorsunuz. Daha hızlı bir şekilde bakım yapıyorsunuz. Ama bunu yapamadığınızda dört dakika ideal süre olarak kabul ediliyor. Dört dakika da yıkama süresi olmalı. Çünkü maskeler çok ağır oluyor, krem gibi kolay arınmıyor ve kaldığında saça yararı olmuyor. Bu nedenle saçı maskeden doğru şekilde arındırmak gerekiyor. Eğer çok sorunlu bir saçınız varsa acil kurtarmaların haftada iki ya da üç defa kullanılması öneriliyor. Saç çok kötü durumdaysa maske çok da etkili olmuyor. Bu durumda mutlaka kesim yapılması gerekiyor.



