Eczaneye giden her iki kişiden biri saçlarını yeniden canlandırmak istediğini belirtiyor.

Bugüne kadar kozmetik uygulamalar yalnızca saç kaybını yavaşlatırken, Vichy’nin yeni ürünü Dercos Neogenic yeni saç oluşumunu hedefliyor. Her bir saç telinin yaşam döngüsü üç evre içeriyor: Saç büyüyor, sabit kalıyor ve sonra dökülüyor. İki evre arasında saç kökü uyku fazına geçebiliyor. Kış uykusuna benzeyen bu durumda, saç kökünün aktivitesi devam etmiyor ve kökün içerisi boş kalıyor. Bu faz ne kadar uzun sürerse, o kadar saç kökü bu sürece dahil oluyor ve içleri boşalıyor. Saç zayıflıyor ve saç derisi daha görünür oluyor. Vichy laboratuvarları, yeni saç oluşumu için uyuyan saç köklerinin uyandırılması üzerine çalıştı. Dercos Neogenic’in patentli formülü, saçın yenilenmesi ve kök hücrelerin düzgün bir şekilde işlevini yerine getirebilmesi için uygun ortam oluşturmaya yardımcı oluyor. Uyuyan saç köklerinin uyanması, saç tellerinin sayısının artması ve saçların yeniden yoğunlaşması hedefleniyor. Ürün, cilt tarafından çabuk emiliyor ve deride yağlı tabaka oluşturmuyor.