Yılbaşı gecesinin ritmine saçlarınız da eşlik etsin!

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Abba saç şekillendiriciler ile yılbaşında saçlarınız tam istediğiniz gibi!

Her türlü saç tipine ve vermek istediğiniz forma uygun çeşitleri ile abba saç şekillendiriciler, yılbaşı gecesi saçlarınızın tam da istediğiniz gibi olmasını sağlayabilir!



Kıvırcık saçlarınızın buklelerini ortaya çıkarıp canlı esnek bir görüntü vermek için;

Kıvırcık Saç Hazırlık Spreyi : 59 TL

Kıvırcık Saç Sonlandırma Spreyi : 59 TL

Fön öncesi dayanıklılığı artırmak, saçın hacmini muhafaza ederek canlı ve parlak sonuç elde etmek için;

Termal Koruma spreyi : 64 TL

Koruma losyonu : 54 TL



Saçınıza verdiğiniz şekli korumak ve dayanıklılığını artırarak canlı ve parlak göstermek için;

Şekillendirme Spreyi : 64 TL

Güçlü Tutan Saç Spreyi : 69 TL



Erkekler ve kısa saçlarda güçlü ve parlaklık için;

Hacim Jölesi : 59 TL

Güçlü Saç Tutuş Jölesi : 54 TL

