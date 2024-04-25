Sağlıklı cilt ve saçlar için biotin açısından zengin 7 besin
Parlayan bir cilt ve güçlü saç büyümesi mi istiyorsunuz? Güzellik hedeflerinize doğal yollarla ulaşmak için biotin açısından zengin gıdalar yemeye başlayabilirsiniz.
B7 vitamini veya H vitamini olarak da bilinen biyotin, suda çözünebilen bir B kompleksi vitaminidir. Sağlıklı cilt hücreleri için gerekli olan yağ asitlerinin sentezindeki rolü nedeniyle sağlıklı cilt, saç ve tırnakların korunmasında özellikle önemlidir. Ayrıca saç ve tırnakların yapısını oluşturan bir protein olan keratin üretimine de katkıda bulunur. Nadir olduğu söylenen biyotin eksikliği kuru, pullu cilt, kırılgan tırnaklar ve saç dökülmesi gibi semptomlara yol açabilir. Birçok kişi biyotin takviyesi alırken, yumurta, badem, fındık, tohum, et, balık gibi biyotin açısından zengin besinler ve tatlı patates ve ıspanak gibi bazı sebzeler yoluyla doğal olarak elde edilebilir.
BİOTİN NEDİR?
Biyotin vücutta çeşitli metabolik aktiviteler için gereklidir. Karger Dermatoloji Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre yağları, karbonhidratları ve proteinleri metabolize ediyor.
BİOTİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Diyetisyen Indrani Ghosh'un açıkladığı gibi, biyotin açısından zengin gıdaların potansiyel faydalarından bazıları şunlardır.
1. Biotin sağlıklı saç ve cilde yol açabilir
Biotin genellikle güzellikle ilişkilendirilir çünkü sağlıklı saç, cilt ve tırnaklar için hayati öneme sahiptir. Cildin daha parlak ve berrak olmasını sağlar, tırnakları güçlendirir. Üstelik Research Gate Journal'da yayınlanan bir araştırmaya göre, biyotin açısından zengin gıdalara sahip olmak saç dökülmesini azaltmaya yardımcı oluyor ve güçlü saç büyümesini destekliyor.
2. Metabolizmayı Geliştirebilir
Vücudunuz, yediğiniz gıdayı enerjiye dönüştürmek için biyotin kullanır. Bu çalışmaya göre karbonhidratların, lipitlerin ve proteinlerin sindirimine yardımcı olarak vücudunuzun bunları enerji ve diğer görevler için kullanmasına olanak tanır.