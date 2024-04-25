Sağlıklı cilt ve saçlar için biotin açısından zengin 7 besin

B7 vitamini veya H vitamini olarak da bilinen biyotin, suda çözünebilen bir B kompleksi vitaminidir. Sağlıklı cilt hücreleri için gerekli olan yağ asitlerinin sentezindeki rolü nedeniyle sağlıklı cilt, saç ve tırnakların korunmasında özellikle önemlidir. Ayrıca saç ve tırnakların yapısını oluşturan bir protein olan keratin üretimine de katkıda bulunur. Nadir olduğu söylenen biyotin eksikliği kuru, pullu cilt, kırılgan tırnaklar ve saç dökülmesi gibi semptomlara yol açabilir. Birçok kişi biyotin takviyesi alırken, yumurta, badem, fındık, tohum, et, balık gibi biyotin açısından zengin besinler ve tatlı patates ve ıspanak gibi bazı sebzeler yoluyla doğal olarak elde edilebilir.