Sonbahar-Kış güzellik ve makyaj trendleri: Bu sezon buğulu gözler başrolde

Sonbaharın gelişi yepyeni makyaj trendlerini de beraberinde getiriyor. Peki, sezonun popüler makyaj stilleri hangileri? Kış aylarının ruhunu yansıtan dokunuşlar neler? Buğulu gözler mi, belirgin kirpikler mi? Sonbahar / Kış makyaj modasını Emsal Doğan Academy’nin uzmanları açıkladı.

Güzellik trendleri her sezon değişiyor. Kış mevsimine hızlı bir geçiş yaparken mevsimin ruhu da güzellik dünyasına ilham veriyor ve makyaj modasına yansıyor. Mevsime yakışan makyaj trendleri şimdiden merak konusu. Belirgin, dolgun kirpikler, buğulu ve çarpıcı gözler bu sezonun da gözdesi.

“Güzelliğinizin altını çizin” sloganıyla 20 yılı aşkın süredir sektöre hizmet veren, güzellik sektörünün yol göstericisi konumunda bulunan Emsal Doğan Academy güzellik uzmanları, sonbahar / kış sezonunun modası hakkında açıklamalarda bulundu. Bu sezon etkileyici ve buğulu gözlere kalıcı makyaj uygulamaları ile de sahip olmak mümkün.

SONBAHARIN ROMANTİZMİ GÖZLERE YANSIYOR

Kalıcı makyaj işlemleri yoğun iş ve günlük yaşam telaşında kadınların en büyük kurtarıcısı. Sürekliliği ve vakit almadan yapılabilen tekniği ile pek çok kadının tercihi. Önümüzdeki kış sezonunun popüler makyaj trendlerinden biri olan etkileyici bakışlara da kalıcı makyaj tekniği ile sahip olmak mümkün. Örneğin kalıcı dipliner işlemi ile sabah uyandığınız andan itibaren, güne makyajsız devam etseniz dahi bakışlarınız canlı, parlak ve çarpıcı olacaktır. Kalıcı dipliner uygulamasının bir tür dövme tekniği olduğunu söyleyen Emsal Doğan Academy uzmanları “Kalıcı dipliner, gözkapağının hemen üstüne, kirpik diplerine doğal pigmentler uygulanarak yapılan bir işlem. Kadınların en çok tercih ettiği işlemlerden olmasının sebeplerinden biri kalıcılığının 1 ya da 2 yıl kadar devam ediyor olması. Kişinin tercihine göre alt kirpik diplerine de uygulanabiliyor. Bu yöntemle günlük makyaj yapma ve makyaj temizleme süresi de oldukça azalmakta” açıklamasında bulunuyor.

İPEK KİRPİK İLE GÖZLERDE DERİN İFADE

Göz makyajının olmazsa olmazlarından biri etkili kirpikler. Kadınlar tarafından güzelliğin tamamlayıcısı olan kirpiklerin daha uzun ve dolgun gözükmesi için başvurulan yöntemlerden biri ise ipek kirpik uygulaması. Emsal Doğan Academy’nin uzmanları, maskara kullanmadan da sahip olunabilecek muhteşem kirpikler hakkında şu açıklamalarda bulundu; “Kişinin kendi kirpiklerinin üzerine istenilen yoğunlukta ve uzunlukta yapıştırılan ipek kirpikler, daha gür ve güçlü kirpik görüntüsü sağlar. Bu görüntü de elbette gözlere daha derin bir ifade katar. İpek kirpik uygulaması, kişinin mevcut kirpikleri üzerine yapılır. 2-3 haftada bir uzman tarafından yapılacak bakımlarla, kişinin dökülen kirpiklerinin yerine yenilerinin eklenmesi yapılarak işlemin kalıcılık süresi sağlıklı şekilde uzatılabilir.”