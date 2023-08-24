“Tembel kız” cilt bakım rutini: Minimalist bir rutin daha mı faydalı?

Kendini cilt bakım konusunda oldukça üşengeç bulan Julia Pugachevsky, Insider ile “tembel kız” cilt bakım rutinini paylaşmış. Yazı, Julia Pugachevsky’nin Insider için hazırladığı yazıdan alınmış olup, Pugachevsky’nin ağzından anlatılmaktadır.

Ana akım güzellik trendleri söz konusu olduğunda, ben her zaman "tembel bir kız" oldum. Lisedeyken saçımı düzleştirecek sabrım yoktu, dumanlı göz makyajını nasıl yapacağımı hala bilmiyorum ve hayatımın büyük bir kısmında da bir cilt bakım rutinim yoktu.

Diğer insanlara doğal gelen şeyler (YouTube videoları izlemek, ürünleri araştırmak, yüzlerine beş dakikadan fazla zaman ayırmak) bana çok bunaltıcı geliyordu. Birkaç yıl önce “12 adımlı cilt bakımı rutinleri” popüler olduğunda, beceriksiz olduğuma ve kuru, sivilceli bir cilde mahkum olduğuma inanmıştım.

Ama sonradan tek olmadığımı öğrendim: Pek çok insan, hassas ciltleri nedeniyle ya da her gün 12 adımı uygulamaya üşendiklerinden, daha minimalist cilt trendlerini tercih ediyor.

Sonunda, deneme yanılma yoluyla (ve birçok dermatologla konuşarak), hatasız uygulayabileceğim basit bir cilt bakımı rutini bulmayı başardım. Düzenli ve tutarlı olduğum için ürünler gerçekten işe yarıyor ve şimdiye kadar sahip olduğum en pürüzsüz, en temiz cilde sahibim.

HER AKŞAM VE SABAH ÜÇ ADIMLIK HIZLI RUTİNLER

Birkaç temel ürünü kullandığım ve her gün ve gece neredeyse aynı adımları tamamladığım temel bir cilt bakım rutinini takip ediyorum. Ürünlerimden bazıları, cildi koruyan SPF'yi nemlendirici niasinamid ile birleştiren çok işlevli ürünler. İşte günlük rutinim:

Sabah

Yüzümü aynı zamanda cildimi nemlendiren hassas bir yüz temizleme losyonuyla temizliyorum.

Raf ömrü yüksek bir C vitamini serumu uyguluyorum.

Beyaz iz bırakmayan veya cildimi yağlandırmayan bir güneş koruyucusu sürüyorum.

Gece

Yüzümü aynı losyon ile temizliyorum.

(İsteğe bağlı) Misellar su ile makyajımı çıkarıyorum.

Tahrişi önlemek için 3 günde bir, bir retinol serumu uyguluyorum.

Bir nemlendiriciyle rutinimi tamamlıyorum.

Yüz temizleme losyonu, kiri ve tıkanmış gözenekleri temizler, C vitamini cildimi aydınlatır, olan retinol ince çizgileri azaltır, nemlendirici kuru cildi önler ve güneş kremi de oldukça önemli koruma ve yaşlanma karşıtı faydalar sunar. Tüm bu adımlar bir araya getirildiğinde cildimin pürüzsüz, sıkı ve sivilcesiz kalmasına yardımcı oluyor.

Bazen yenilerini denemek için ürünleri değiştiriyorum. Örneğin bir dermatolog, daha iyi sonuçlar elde etmek için daha güçlü bir retinoid deneyebileceğimi söyledi, ben de sevdiğim farklı bir markaya geçtim.

Bu basit rutin aynı zamanda paradan da tasarruf etmemi sağlıyor. Çöpe atmadan önce yalnızca birkaç kez kullanabileceğim ürünlere yüzlerce dolar harcamak yerine, yalnızca gerçekten ihtiyacım olanı satın alıyorum.

'Düzensiz sivilcelere veya ince çizgilere kafayı takmamayı öğrendim'

Bana kalırsa cildim şimdiye kadarki en iyi görünümünde, fakat herkesin standartlarına göre mükemmel olmadığını biliyorum. 30 yaş üstü bir kadın olarak ince çizgilerim ve koyu halkalarım var. Ayrıca regl dönemimde hala arada sırada sivilce çıkarıyorum.

Ancak doğal yüzümü, filtreli bir selfie ile kıyaslamak yerine küçük kusurları kabul etmeyi öğrendim. Hyaluronik asidin cildimi daha da pürüzsüz hale getirebileceğinden ve doğru göz kreminin harikalar yaratabileceğinden eminim, ancak yıllar geçtikçe şunu keşfettim:

"Kusurlarıma" odaklandıkça, daha fazla ürün satın alıyorum ve cesaretim daha da kırılıyor. Sonunda ise cilt bakımı rutinim bir kez daha anlaşılması zor ve erişilemez hale geliyor.

Bu yüzden işe yarayan şeye bağlı kalıyorum ve bana başka bir seruma ihtiyacım olduğunu söyleyen iç gevezeliği bırakmaya çalışıyorum. Belki sadece tembel bir kızım, belki de yeterince çok güzellik standardı deneyimledim ve artık neyin iyi olduğunu kendim belirliyorum.