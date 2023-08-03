Tırnak uzmanlarının kendi tırnaklarına asla yapmayacağı 7 şey

Tırnak teknisyenlerinin, müşterilerinin tırnaklarını ve tırnak etlerini ile iç içe oldukları için sağlıklı tırnaklara sahip olma konusunda oldukça tecrübe sahibi oldukları kuşku götürmez bir gerçek. Sektördeki uzun yıllara dayanan deneyimlerinden sonra, kendi tırnaklarına asla yapmayacakları şeyler hakkında tırnak teknisyenlerine ve uzmanlarına ulaştık. Hijyenik, sıhhi standartlar ve kendi tırnaklarında önem verdikleri detayları bizlerle paylaştılar.

1. Tırnak yemek

“Asla tırnak yemem! Bu, hem sağlığımıza hem de tırnağımıza yapacağımız büyük bir kötülük.”

“Ellerini ve özellikle tırnaklarının altını düzgün bir şekilde yıkamayan birçok insan var. Tırnaklarının etrafındaki ve altındaki kalıntıları temizlemek tatmin edici, ama bunu görünce tırnaklarını yiyen insanların ağızlarına neler girdiğini gerçekten bilip bilmediklerini merak ediyorum. Müşterilerim, genellikle kaygılarından dolayı tırnak yediklerini söylüyor ve onları yargılamıyorum ama kendim asla bunu yapamam.” diyor konuştuğumuz tırnak stüdyosu sahibi.

2. Malzemelerin dezenfekte edilip edilmediğini bilmediğiniz bir salonda pedikür yaptırmak

"Müşterilerin, kullanılan pis aletler yüzünden pedikürden enfeksiyon kapabilir. Malzemelerin her müşteriden sonra dezenfekte edildiğinden emin olmadığım sürece, asla orada pedikür yaptırmam!”

"Bazı teknisyenler, plastik örtü geçirince hijyen sağladığını sanıyor. Hijyenik görünüyor ama suyu açtıklarında bulaşıcı mikroplar, tırnak kırpıntıları, deri hücreleri ve hatta çorap tüyü bile ayak banyosunda dolaşabiliyor.”

Uzman “İki müşteri arasında, küvetin 10 dakika boyunca dezenfekte olması gerekiyor. Yani birinin hemen arkasından sizi almamaları gerekiyor. Birkaç dakika beklemelerini rica edin ve hemen gözünüzün önünde temizlesinler.” diyor.

3. Sert jeller kullanmak

“Tırnaklarıma yapmayacağım bir şey sert jeller kullanmak. Şahsen, sosyal medya için çeşitli markalarla çalışan bir tırnak sanatçısı olarak, tırnaklarımın önceden kalan jellerden arınmış olması gerekiyor. Fakat sert jellerin çıkarılması, yumuşak jeller kadar kolay olmuyor. Yumuşak jeller ıslatılarak çıkar ama sert jellerin çıkarılabilmesi için kazınması ve tırnakların uzayarak güçlenmesi gerekiyor.”

4. Tırnak daldırma tozu kullanmak

"Sıhhi değil ve tam bir mikrop yuvası... Bu tozda bakterileri öldürecek kimyasallar yok. Diyelim ki salon derinizi kesiyor ya da açık bir yaranız var, şimdi siz bu taze açık kesiden kim bilir ne tür bakteriler kapıyorsunuz.”

“Daldırmadan uzak durmak ve sadece doğal tırnaklarınıza akrilik bir kaplama istemek en iyisi. Bunun tırnaklarınıza yapışmasını sağlamak için bir tür yapıştırıcı kullanılır ve uygulanan akrilik normalde monomer içerir, yani tozda yaşayabilecek tüm bakterileri öldürecek kadar güçlü bir kimyasal kullanılır.”

5. Şeytan tırnaklarını koparmak

“Şeytan tırnağı koparmak çok kötü bir şey. Açık yara, olası enfeksiyon veya mantara sebep olabilir. Ellerimi nemli tutmak, tırnaklarımı da koruyor ve şeytan tırnaklarını önlüyor.”

6. Ojeleri veya jelleri soymak

“Ojenizi, jelinizi sakın soymaya kalkmayın. Peeling ürünleri de zararlı, tırnağınızın katmanlarını soyabilir. Bunu tekrar tekrar yaparsanız, doğal tırnaklarınızı çok zayıflatır ve kalıcı hasara neden olur. Kalıcı ojelerinizi kesinlikle uzmanlara çıkartın.”

“İnsanlar genellikle akriliklerin veya jellerin tırnaklarına zarar verdiğini düşünür, ama öyle değildir. Jellerinizi soymak ve koparmak, doğal tırnaklarınızın ince ve kırılgan hale getirir.” diyor uzmanımız.

7. Salonların önceki aletleri kullanmasına izin vermek

"Her seferinde yeni törpü bir yer bulun veya kendi temiz aletlerinizi getirin.” diyor. “Bir törpünün yeni olup olmadığını hemen anlayabilirsiniz. Üzerinde beyaz lekeler varsa veya eskimiş görünüyorsa, yeni bir tane kullanmalarını isteyebilirsiniz, merak etmeyin gücenmezler.”