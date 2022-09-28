Yeni bir trend: Skin Cycling nedir? Faydaları nelerdir?

İyi bir cilt bakımı rutini kadar iyi hissettiren başka ne var? Uzun bir gün sonrası makyajını çıkardıktan sonra en sevdiğin kremleri, serumları sürmek çok tatmin edicidir. Fakat, vitrinlerde satılan onlarca ürünle birlikte, cilt bakımında, cildimizin neye, ne zaman ihtiyacı olup olmadığını bilmek ve kullanmak kafa karıştırıcı olabilir bu yüzden bu konuda kafanızdaki karışıklığı önlemek için Dr. Whitney Bowe bir seri oluşturdu. Skin Cycling ile cildinizi yeniden tanıyın!

SKIN CYCLING NEDİR?

Skin cycling, işin özünde 4 farklı uygulamayı baz alan bir cilt bakım rutinidir. Dr. Whitney Bowe, karantina dönemiyle birlikte insanların cilt bakımına daha fazla öncelik vermeye başladığını fark ettiğini fakat çok fazla ürün kullanarak aslında cilt bariyerlerine zarar verdiklerini söylüyor. Bu yüzden, Dr. Bowe, Skin Cycling akımını çıkardı yani ‘basite indirgeme’ denilebilir. Aşırı yapılan eksfoliasyon sonucu cilt bariyerinin aşınıp pul pul dökülmesi, cilt kızarıklıkları veya cilt bariyerlerinin zayıflığını önlemek için yapılan Skin Cycling cildinizi iyileştirmenize olanak sağlayacaktır. Peki 4 aşamalı Skin Cycling rutini nedir?

Bu gönderiyi Instagram'da gör Dr. Whitney Bowe (@drwhitneybowe)'in paylaştığı bir gönderi

1.Gün: Eksfoliasyon

Skin Cycling rutini boyunca ilk adım her zaman yüzünüzü temizlemelisiniz. Yüzünüzü temizledikten sonra ilk günün adımını yapmaya başlayabilirsiniz. İlk adımda cilde peeling uygulamak gerekir. Eğer kullandığınız peelingler tanecikli ise onların yerine asitli peelingler tercih etmelisiniz. Dr. Bowe, alfa veya bet hidoreksi asitler içeren bir serum gibi, kalıcı bir kimyasal eksfolisyon kullanılmasını öneriyor. Eksfoliasyonlar, yanmaya neden olabilir bu yüzden ürünü ciltte tutma sürenize dikkat etmelisiniz.

Kimyasal eksfoliasyonlar tipik olarak gözenekleri tıkayan kalıntıları ve ölü cilt hücrelerini çözen asitler içerir ve bu da size daha eşit bir cilt ve gelişmiş doku sağlar. En yaygın kimyasal eksfoliasyonlar şunlardır:

AHA'lar (alfa-hidroksi asitler)



Bitki kaynaklı asitler fazla cilt hücrelerini pul pul döker ve çizgileri ve kırışıklıkları azaltmak için kolajen üretimini destekler. Glikolik asit, birçok cilt bakım ürününde yaygın olarak bulunan bir AHA'dır.

BHA'lar (beta-hidroksi asitler)



Yağda çözünen sivilce ile savaşan asitler, gözenekleri açmak için ciltteki fazla yağı azaltmalarına yardımcı olur. En yaygın BHA, tipik olarak akne ürünlerinde bulunan salisilik asittir.

Retinoid gününe hoş geldiniz. Cilt hücresi döngüsünü hızlandırmaya yardımcı olan retinoidler, hafif akne tedavisine, hiperpigmentasyon, yara izlerinin solmasına ve ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünün azalmasına yardımcı olabilecek A vitamini bazlı cilt ürünleridir. Retinoidlerin leke azaltıcı ve leke oluşumunu önleyici etkisi vardır. Ancak bu ürünü kullanırken cilt soyulmaları gerçekleşeceği için de cildinizi uygulama sonrasında da iyice korumanız gerektiğini vurgulamamız faydalı olacaktır. Bu işlemi gündüz gerçekleştiriyorsanız mutlaka güneş koruyucu kullanmalısınız.

Retinoidleri kullanırken önce cildinizi temizlemeniz gerekir ardından bezelye büyüklüğünde süreceğiniz retinoid tüm cildinize yeterli olacaktır.

3. ve 4. Gün: İyileşme

Şimdi sıra cildinin iyileşmesinde. Yüzünüzü temizleyebilir ve aktif maddeler içermeyen nemlendirici serumları uygulayabilirsiniz. Hyaluronik asit, gliserin ve seramidler gibi cilt onarıcı eklentiler içeren kokusuz ürünler kullanmanız iyi olacaktır. Bu aşamada cildi temizledikten sonra cildi hafif nemli bırakmak daha iyi olacaktır çünkü kullandığınız serumlar nemli ciltte daha iyi hapsolacaktır.

Hiyalüronik asit

Vücutta doğal olarak oluşan kaygan, nemlendirici bir madde. Topikal olarak uygulandığında cildin nemi korumasına ve sıçramasına yardımcı olabilir.

Peptitler

Amino asit içeren ürünler cildin onarılmasına yardımcı olarak kolajen üretiminin artmasına ve cilt dokusunun iyileşmesine neden olur.

Gliserin

Nemlendirici görevi gören ve cilde nem veren madde.

Skualen

Cildin doğal yağlarına benzer özelliklere sahip bir nemlendirici. Ciltteki nemi artırmaya ve serbest radikallerin verdiği zararı azaltmaya yardımcı olur.

SKIN CYCLINGIN FAYDALARI NELERDİR?

Skin Cycling yapmak aslında cildi yıpratmadan ve hasar vermeden cilt onarımı sağlar. Eksfoliasyon ve retinoidlerinizi rahatlıkla kullanmanıza yarayacak bu işlem cilt görünümünüzü de onaracaktır. Fazla ürün kullanmanızı engelleyecek olan Skin Cycling rutini az ürünle en iyi verimi almanıza olanak sağlayacaktır.

SKIN CYCLING YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Dr. Bowe, herkesin 'Skin Cycling'i' deneyebileceğini söylüyor. Ancak rutininizin zaman içinde kişisel ihtiyaçlarınıza göre değiştirilmesi gerekebileceğini de vurguluyor. “Skin Cycling’in en güzel yanı rutininizi istediğiniz gibi belirlemenizdir. Hassasiyet ve tahriş yaşıyorsanız, iyileşme gecelerinizi artırabilirsiniz. Temel olarak, cildinizi dinlemek çok önemli. İltihaplı, pürüzlü ve kaşıntılıysa, muhtemelen bir ara vermeniz ve temel rutin cilt bakımınıza geri dönmenin zamanı gelmiştir yani bir temizleyici, nemlendirici ve SPF kullanmayı (özellikle sabahları) unutmayın." Onun dışında cilt problemleriniz varsa öncelikli olarak bir doktora başvurmanız gerektiğini de vurguluyor.