35 yıldır evliler: İşte başarılı bir ilişki yaşamak için asla yapmadıkları 1 numaralı şey

Psikologlar olarak, çift terapisine başlamak üzere olan 40.000′den fazla çift üzerinde çalıştık. Ayrıca 35 yıldır birbirimizle mutlu bir evliliğimiz var, bu yüzden nasıl başarılı, uzun süreli bir ilişki kuracağımız hakkında bir iki şey biliyoruz. Ancak bu, hata yapmadığımız anlamına gelmez. Tartışıyoruz, sinirleniyoruz, birbirimize kızıyoruz. Biz insanız.

Yine de, asla yapmamayı öğrendiğimiz bir şey var: duygusal olarak taşkın olduğumuzda kavga etmek.

Duygu dalgalanma nedir?

Duygusal dalgalanma, psikolojik ve fiziksel olarak bunalmış hissettiğiniz zamandır. Genellikle bir çatışma sırasında vücudumuz tehlike algıladığında olur ve verimli konuşmalar yapmamızı engeller. Mutsuz ilişkilerde yaygın bir model olarak görülür.

İşte duygusal dalgalanmanın bazı belirtileri:

Kalbiniz hızla atıyor ve nefesinizin tükendiğini hissediyorsunuz.

Çeneniz veya kaslarınız kasılır.

Partnerinizi duymakta zorlanıyorsunuz.

Kendi düşüncelerinizin dışındaki herhangi bir şeye odaklanmakta zorlanıyorsunuz.

Çığlık atmak ve olumsuz şeyler söylemek, kaçmak veya eşinizi görmezden gelmek istiyorsunuz.



Bu davranışlar hem partnerinizin size olan güvenine hem de ilişkinizin temellerine zarar verebilir. İletişimi tamamen kesebilir ve birbirinize kızmaya başlayabilirsiniz.

Duygusal dalgalanmada kavgadan nasıl kaçınılır?

Duygusal olarak taşkın olduğunuzda kendinizi harekete geçmekten alıkoymak zordur. Kastetmediğiniz şeyler söyleyebilirsiniz. Bir tartışma sırasında boğulduğumuzu fark ettiğimizde, birbirimize şunu bildiririz: "Şu anda bunalmış hissediyorum ve kendimle biraz zamana ihtiyacım var."

Sonra ayrı odalara girip dikkatimizi dağıtan ya da sakinleştiren bir aktivite yapıyoruz. Bu önemli: Ne kadar üzgün olduğumuza kendimizi kaptırmamıza izin vermiyoruz. Bunun yerine, hızlı bir meditasyon veya yoga seansı yapabilir, bir makale okuyabilir veya telefonumuzda bir oyun oynayabiliriz.

Ardından, kararlaştırılan bir zamanda veya kendimizi daha iyi hissettiğimizde sohbete devam ederiz. Önemli olan, bir ekip olarak birlikte zorlukların üstesinden gelmektir.

İlişkinizde kavga etmek sorun değil



Anlaşmazlıklar normaldir ve bazı durumlarda sağlıklıdır. Çatışma kötüye gittiğinde bile, bir çiftin etkileşimlerini düzeltme ve onarma kapasitesi, ne zaman geri adım atacağını bilmeyi gerektirir. Bu yüzden kavga etmeniz çok normaldir. Sadece daha sakin olduğunuzda ve kavga yerine bir konuyu tartışmaya açık olduğunuz zamanlarda bunu yapmanız ilişkinizin sağlıklı olmasını da belirler.